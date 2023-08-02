Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz’de gemi dalaşı artıyor /02 Ağustos 2023 09:56

Karadeniz’de gemi dalaşı artıyor

Ukrayna deniz birlikleri ile Rus Karadeniz Filosu sık sık karşı karşıya geliyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı’nın iddiasına göre, Ukrayna deniz birliklerinin, Rus Karadeniz Filosunun devriye gemilerine saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

İddiaya göre Ukrayna, İnsansız Deniz Araçlarıyla (İDA) Rusya’nın Karadeniz donanmasına ait iki devriye gemisine saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamada, 1 Ağustos gecesi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Karadeniz Filosuna bağlı "Sergey Kotov" ve "Vasily Bykov" devriye gemilerine üç insansız deniz botu ile saldırmaya çalıştığı belirtildi. Olay, Karadeniz'in güneybatısında Sivastopol'ün 340 km güneybatısında meydana geldi.

Saldırıda gemilerin zarar görmediği, önleme yapılarak İDA’ların etkisiz hale getirildiği bildirildi. Karadeniz Filosuna ait "Sergey Kotov" ve "Vasily Bykov” gemilerinin devriye görevlerini yerine getirmeye devam ettiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'na giden Rus nakliye gemilerine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı başka bir açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz'in güneybatısındaki İstanbul Boğazı'na gitmekte olan Rus sivil nakliye gemilerine gece saatlerinde saldırdığını söyledi.

Saldırı üç yarı dalgıç insansız deniz araçları tarafından gerçekleştirildi.
Savunma Bakanlığı, tüm deniz insansız araçlarının Rus Donanması gemileri tarafından tespit edildiğini ve imha edildiğini duyurdu.
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