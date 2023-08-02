Anayasa Mahkemesi'ne 520 bin başvuru

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri, artan hak ihlalleri ile hukuk dışı uygulamalara ayna tuttu. Yüksek Mahkeme’ye bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana yaklaşık 520 bin başvuru yapıldı. Başvurulardan 400 bin 877'si sonuçlandırdı. Bu yılın ilk yarısında ise Yüksek Mahkeme'ye 48 bin bireysel başvuru yapıldı.







BirGün'ün haberine göre, AYM’nin 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi. Buna göre, Anayasa Mahkemesine belirtilen dönemde 519 bin 539 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 400 bin 877’sini karara bağlayan Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 77,2 oldu. Derdest dosya sayısı ise 118 bin 662 olarak kayıtlara geçti.





2023’te 48 bin başvuru

Sonuçlandırılan başvurulardan 314 bin 716’sında kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 70 bin 58 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1166 başvuruda hak ihlali olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, 1551 başvuruda diğer, 13 bin 386 başvuruda idari ret kararları aldı. Bu yılın ilk döneminde mahkemeye yapılan başvuru sayısı ise 48 bin 601 oldu. Bu başvurulardan 25 bin 860'ı sonuçlandırıldı.