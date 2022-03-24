Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Google Haberler'e erişimi engelledi /24 Mart 2022 10:27

Rusya, Google Haberler'e erişimi engelledi

Rus medya düzenleyicisi Roskomnadzor, savaş hakkında ‘güvenilmez’ bilgiler içeren materyallere erişim sağladığını söyleyerek Google News internet hizmetine erişimi engelledi.

SHABER3.COM

Rus medya düzenleyicisi Roskomnadzor, Google News'i Rusya-Ukrayna savaşı hakkında 'sahte haberler' yaymakla suçladı. Roskomnadzor'un açıklamasına göre, Başsavcılık'ın kararının ardından Google Haberler'e erişim kısıtlandı.

‘Bilerek yanlış bilgiler kamuya yayılması' 
Russia Today’de yer alan habere göre düzenleyici, “Amerikan çevrimiçi haber kaynağının, Ukrayna topraklarındaki özel bir askeri operasyonun seyri hakkında güvenilmez, sosyal açıdan önemli bilgiler içeren çok sayıda yayın ve materyale erişim sağladığını” belirtti.

Roskomnadzor yaptığı açıklamada, Rus ordusunun eylemleri hakkında “bilerek yanlış bilgilerin kamuya yayılmasının" ceza gerektiren bir suç olduğunu kaydetti.

Birkaç gün önce Roskomnadzor, Google'a ait video hizmeti YouTube'u "Rusya karşıtı bilgi savaşında bir silah" olarak nitelendirdi ve şirkete platforma uygulanan Rus medya kuruluşlarına yönelik" her türlü kısıtlamayı derhal durdurması" çağrısında bulundu.
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