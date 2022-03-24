Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy tüm dünyayı sokaklara çağırdı /24 Mart 2022 10:30

Zelenskiy tüm dünyayı sokaklara çağırdı

Ukrayna'da Rus işgalinin birinci ayı dolarken Devlet Başkanı Zelenskiy, dünya çapında Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı. Zelenskiy, NATO'dan destek talebini de yineledi.

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Ukrayna'da Rus işgali birinci ayını doldururken Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine destek için tüm dünyada sokaklara çıkılarak protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı. Zelenskiy dün gece yayınladığı video mesajında "Meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Kendinizi gösterin, sesinizi duyurun. İnsanların, özgürlüğün, barışın, Ukrayna'nın önemli olduğunu söyleyin" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın beklemediği bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Bu bir bağımsızlık savaşı ve kazanmak zorundayız. Her kenti yeniden inşa edecek, işgalcilerden işledikleri her suç için hesap soracağız. Halkımızın tümü özgür bir Ukrayna'da yaşayacak" diye konuştu.

NATO'dan destek talebi
Bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine video konferans yoluyla katılacağını hatırlatan Ukrayna Devlet Başkanı, İttifak'tan ülkesinin ihtiyacı olan silahlar dahil, "etkili ve kısıtsız" destek sağlamasını isteyeceğini kaydetti.


Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat sonrasında Ukrayna hükümetinin kısa sürede düşmesi beklentisi gerçekleşmedi. NATO tahminlerine göre Ukrayna'daki savaşta dört haftada 7 bin ila 15 bin Rus askeri hayatını kaybetti. Rusya 1979'da başlayan Afganistan'daki on yıllık işgal sürecinde toplam 15 bin askerini kaybetmişti.

Rusya'nın resmi verilerinde yapılan son güncellemeye göre ise 2 Mart itibarıyla 500 asker öldü, yaklaşık bin 600 asker yaralandı. Ukrayna tarafı kendi askeri kayıplarıyla ilgili bilgi vermiyor. Son olarak Zelenskiy iki hafta önce yaptığı bir açıklamada, savaşta bin 300 Ukrayna askerinin öldüğünü bildirmişti.

On milyon kişi evinden oldu
BM verilerine göre savaş nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken 3 milyon 600 bin kişi başka ülkelere kaçtı.

Topçu ateşi altındaki başkent Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun verdiği bilgiye göre savaşın başlangıcından bu yana 264 sivil hayatını kaybetti.

Çatışmaların en yoğun olduğu güneydeki Mariupol kentinde ise yetkililer en az 2 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Zelenskiy, savaş öncesinde 430 bin nüfusa sahip kentte halen 100 bin sivilin bulunduğunu, sivillere gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde zorluklar yaşandığını kaydetti.
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