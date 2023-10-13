Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi %29,5 arttı /13 Ekim 2023 22:45

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi %29,5 arttı

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük İdaresi, Rusya ile Çin arasındaki ticaretin Ocak-Eylül 2023'te 2022'nin aynı dönemine göre %29,5 artarak 176,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

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Çin, Rusya'ya mal tedarikini 1,6 kat artırarak 81,4 milyar dolara, Rusya Federasyonu Çin'e olan mal tedarikini ise %12,7 artırarak 94,9 milyar dolara çıkardı.

Bu dönemde Çin ile ABD arasındaki ticaret %14 düşüşle 495,9 milyar dolara geriledi.

Genel olarak, Çin'in Ocak-Eylül 2023'teki dış ticaret cirosu %6,4 düşüşle 4,4 trilyon dolara geriledi.

Rusya, Çin'e esas olarak enerji kaynakları (tüm Rusya arzının %70'inden fazlası), metaller, kereste, tarım ürünleri ve deniz ürünleri sağlıyor.
Çin, Rusya'ya otomobil ve kamyon, tüketici elektroniği, ekskavatörler, mikroişlemciler, giyim, ayakkabı ve tüketim malları sağlıyor.
Başkan Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, karşılıklı ticaret cirosunu 2024 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediler.

Kuantum alanındaki ortak çalışma

Ayrıca, Rus ve Çinli fizikçiler ortak yürüttükleri bir çalışmada nanokarbon bazlı kuantum noktacıkları oluşturmayı başardı.

Rusya Ural Federal Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Rus ve Çinli bilim insanlarının beraber yürüttüğü çalışmada mikroskobik nesneler 0D (kuantum noktaları), 2D (iki boyutlu) ve 3D (üç boyutlu) üç farklı yapı tipinin özellikleri bir nesnede birleştirmeyi başardılar.

Bu önemli keşif, sensörlerin ve bilgi sistemlerinin üretimi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilecek yeni nanomateryallerin geliştirilmesine fırsat sağlıyor.
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