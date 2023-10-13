Putin: Yaşananlar ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarının bir sonucu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde sadece devlet başkanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı zirve toplantısında konuşan Putin, İsrail-Filistin çatışmasında gelinen durumu bölge halkları adına Filistinliler ve İsrailliler için büyük bir trajedi olarak niteledi.





Vladimir Putin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenlenmesi halinde bunun ağır sonuçlar doğuracağı ve sivil can kayıplarının kabul edilemez olacağı uyarısında bulundu.





RİA Novosti’nin haberine göre Putin, "Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı ve her iki tarafta da binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı gelişmeler hakkında birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. Yaşananlar, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda karşı karşıya kaldıkları büyük bir trajedi, ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucudur" dedi.





İsrail'in kara harekatı planlarını eleştiren Rusya lideri, "Gazze'de kara harekatıyla ilgili hazırlık planları olduğunu duyuyoruz. Ancak meskun mahallerde ağır teçhizatın kullanılması, zor bir iştir ve tüm taraflar için ciddi sonuçlara gebedir. Askeri teçhizat olmadan bu çok yoğun meskun mahallerde harekat düzenlemek ise daha zordur. En önemlisi de, sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Zira orada 2 milyon kişi yaşıyor" mesajını gönderdi. 'Eşi görülmemiş sertlikte bir saldırıya uğrayan İsrail'in kendi savunma hakkı var ancak müzakerelerin alternatifi yok’





İsrail'in eşi görülmemiş sertlikte bir saldırıya uğradığını ve kendini savunma, barışçıl olarak varlığını sürdürmeyi sağlama hakkına sahip olduğunu da belirtti, şu anda en önemli hususun, akan kanın durdurulması ve ateşkesin en kısa sürede sağlanması ve dünyadaki durumun istikrara kavuşması adına kolektif çabalara daha fazla ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Ülkesinin yapıcı görüşteki tüm ortaklarla koordinasyona hazır olduğunu belirten Putin, Filistin-İsrail çatışmasını müzakere yoluyla çözmenin alternatifi olmadığını, bu müzakerelerin amacı da, başkenti Doğu Kudüs'te olan, İsrail'le barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören BM'nin 'iki devletli formülünün' uygulanması olması gerektiğinin altını çizdi.





'Batı, Filistin halkının temel çıkarlarını hiçbir zaman dikkate almadı’





ABD'nin Avrupalı tebaalarının da desteğiyle çözümü tekeline almaya çalıştığını ancak her iki tarafın kabul edebileceği uzlaşma arayışı içinde olmadığını da söyleyen Putin, Batı'nın Filistin halkının temel çıkarlarını hiçbir zaman dikkate almadığını vurguladı.





Bunların yanında Putin, Rusya'nın İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunun da altını çizdi.