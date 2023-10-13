Samanyolu Haber /Gündem / Düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var /13 Ekim 2023 22:25

Düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de düğün için Antalya'dan kente gelen hafif ticari araç, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe-Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi.

Ökkeş Ceylan yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç içerisindeki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy’un hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy’u ise hastaneye kaldırdı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya’nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.
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