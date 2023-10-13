Samanyolu Haber /Dünya / İsrail topçu ateşi gazetecileri vurdu: 1 ölü /13 Ekim 2023 22:10

İsrail topçu ateşi gazetecileri vurdu: 1 ölü

İsrail-Lübnan sınırında çatışmaları takip eden uluslararası gazeteci grubu İsrail topçu ateşine hedef oldu. Bir gazeteci yaşamını yitirdi, 6 gazetecinin yaralandığı bildiriliyor.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail-Lübnan sınırında çatışmaları takip eden uluslararası gazeteci grubu İsrail topçu ateşine hedef oldu. Reuters haber ajansına çalışan kameraman Issam Abdullah'ın olayda hayatını kaybettiği, altı gazetecinin de yaralandığı bildirildi.

Reuters'dan yapılan açıklamada, kameraman Abdullah'ın Lübnan'ın güneyinde görevi başındayken öldürüldüğü belirtilerek konuyla ilgili acilen daha fazla bilgi edinebilmek üzere bölgedeki yetkililerle birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir aracın yandığı, yerde yatan yaralı bir kadın gazetecinin bacaklarını hissedemediğini söylediği duyuluyor. Olay yerindeki gazetecilerin üzerinde "Press" yazılı yelekler bulunduğu da göze çarpıyor.

Olay yerinde bulunan AP fotomuhabiri, bir gazetecinin cansız bedenini ve altı yaralı gazeteci gördüğünü, yaralananlardan bazılarının ambülanslarla hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera ise olayda Elie Brakhya ve Carmen Joukhadar isimli iki çalışanının yaralandığını açıkladı.

Gazetecilerin, İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusuyla Hizbullah arasındaki çatışma sırasında isabet aldığı belirtiliyor.
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