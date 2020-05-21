Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile NATO arasında hava gerginliği /21 Mayıs 2020 19:48

Rusya ile NATO arasında hava gerginliği

NATO, Salı günü Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yaklaşması üzerine Romanya, Türkiye ve Bulgaristan’dan jetlerin havalandığını açıkladı. Açıklamada, NATO’nun hava sahasının korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

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19 Mayıs Salı günü Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yakın bölgeye girmesi üzerine Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan jetlerin havalandığı belirtildi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı sosyal medya üzerinden olaya ilişkin detaylara yer verdiği bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Su-27 jetlerinin eşlik ettiği iki Rus Tu-22 bombardıman uçağının Romen hava sahasına doğru ilerlemesi üzerine, önce iki Romen MiG-21 jetinin havalandığı belirtildi. MiG-21’lerin, Rus jetlerine yaklaşmadan kıyı şeridi boyunca takipte kaldığı, jetlerin NATO hava sahasına yakın uçmaya devam etmesi üzerine de Bulgar hava sahasından iki jetin harekete geçtiği aktarıldı. Açıklamada daha sonra Rus savaş uçaklarının yönünü doğuya çevirerek Türkiye hava sahasına doğru hareketlendiği belirtildi. Bu aşamada da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait TUAF F-16'ların devreye girdiği ve Rus jetleri yönlerini kuzeye çevirene kadar Güney Karadeniz kıyısı boyunca takipte kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "NATO hava sahasını korumaya kararlıdır ve reaksiyon gösterme yetisine ilişkin net bir mesaj vermiştir" denildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da, müttefiklerin 7/24 kalkışa hazır ve işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

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