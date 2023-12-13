Rusya ile sınır kapılarını yeniden açıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





İki hafta önce Rusya ile bütün sınır kapılarını kapatan Finlandiya, 14 Aralık'tan itibaren en büyük kontrol noktalarını yeniden ulaşıma açacağını bildirdi.





Finlandiya Sınır Servisi'ne göre Kasım ayında Suriye, Kenya, Somali ve diğer ülkelerden 900 göçmen sınırı geçerek sığınma talebinde bulundu. Bu nedenle Başbakanlık, sınırların kapatılması kararını aldı.





Finlandiya hükümeti bu kararından vazgeçerek 14 Aralık'ta Rusya sınırında büyük kontrol noktalarını tekrar açmaya karar verdi. Bunlar arasında Vaalimaa, Nuijamaa ve Imatra kontrol noktaları bulunuyor. Ülke yetkilileri bölgedeki durumun istikrara kavuştuğuna inanıyor.





Finlandiya, Kasım ayının sonunda doğu sınırındaki tüm kontrol noktalarını düzensiz göçmen akışını gerekçe göstererek kapattı. Finlandiya'nın kararının göçmenlerin mevcut durumuyla alakalı olduğu belirtiliyor.