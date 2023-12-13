Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile sınır kapılarını yeniden açıyor /13 Aralık 2023 13:54

Rusya ile sınır kapılarını yeniden açıyor

Rusya'ya tüm sınır kapılaırnı kapatan Finlandiya, 14 Aralık 2023 tarihinde Vaalima ve Niirala'da iki kontrol noktası açacağını duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

İki hafta önce Rusya ile bütün sınır kapılarını kapatan Finlandiya, 14 Aralık'tan itibaren en büyük kontrol noktalarını yeniden ulaşıma açacağını bildirdi.

Finlandiya Sınır Servisi'ne göre Kasım ayında Suriye, Kenya, Somali ve diğer ülkelerden 900 göçmen sınırı geçerek sığınma talebinde bulundu. Bu nedenle Başbakanlık, sınırların kapatılması kararını aldı. 

Finlandiya hükümeti bu kararından vazgeçerek 14 Aralık'ta Rusya sınırında büyük kontrol noktalarını tekrar açmaya karar verdi. Bunlar arasında Vaalimaa, Nuijamaa ve Imatra kontrol noktaları bulunuyor. Ülke yetkilileri bölgedeki durumun istikrara kavuştuğuna inanıyor.

Finlandiya, Kasım ayının sonunda doğu sınırındaki tüm kontrol noktalarını düzensiz göçmen akışını gerekçe göstererek kapattı. Finlandiya'nın kararının göçmenlerin mevcut durumuyla alakalı olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile sınır kapılarını yeniden açıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:24