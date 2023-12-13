Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı’nın Exxen’i fena patladı! Aboneler çileden çıktı /13 Aralık 2023 13:01

Acun Ilıcalı’nın Exxen’i fena patladı! Aboneler çileden çıktı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen dün oynanan Kophenag – Galatasaray maçında sınıfta kaldı. Maç başlamadan kesintiler başlayan Exxen’de aboneler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

SHABER3.COM

Galatasaray dün Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma mücadelesinde Kophenag’la Danirmarka’da karşı karşıya geldi. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı beklerken maçın yayınlanacağı Exxen saç baş yoldurdu.


ACUN’UN EXXEN’İ ABONELERİ ÇILDIRTTI
Daha önceki Avrupa kupası maçlarında da yayın akışı bozulan Acun Ilıcalı’nın Exxen platformuna büyük tepkiler gösterildi. Daha önceki aksaklıklarda maç oynandığı esnada şifresiz olarak TV 8,5’a aktarılırken dün oynanan maçta buna da müsaade edilmemesi vatandaşı daha da kızdırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acun Ilıcalı’nın Exxen’i fena patladı! Aboneler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:59