Acun Ilıcalı’nın Exxen’i fena patladı! Aboneler çileden çıktı

Galatasaray dün Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma mücadelesinde Kophenag’la Danirmarka’da karşı karşıya geldi. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı beklerken maçın yayınlanacağı Exxen saç baş yoldurdu.









ACUN’UN EXXEN’İ ABONELERİ ÇILDIRTTI

Daha önceki Avrupa kupası maçlarında da yayın akışı bozulan Acun Ilıcalı’nın Exxen platformuna büyük tepkiler gösterildi. Daha önceki aksaklıklarda maç oynandığı esnada şifresiz olarak TV 8,5’a aktarılırken dün oynanan maçta buna da müsaade edilmemesi vatandaşı daha da kızdırdı.