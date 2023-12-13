'Seçil Erzan' mağdurlarına kötü haber!

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcular ile iş adamlarının da bulunduğu 19 mağdurun dolandırılmasına ilişkin davanın, Seçil Erzan ve banka yöneticilerinin arasında bulunduğu 11 şüpheli yönünden "Bankacılık zimmeti" yönünden yürütülen soruşturmasına savcılık takipsizlik kararı vermişti.





Seçil Erzan’ın yargılandığı dosyada zimmet suçuyla bankanın da yargılanması gerektiğini belirten müşteki avukatlarının itirazını değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Böylece banka soruşturma dışında kaldı.









İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bazı şikayetçiler, zimmet suçundan verilen takipsizlik kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ceza Hakimliği bu talebi reddetti.





Kararda, Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dava açılarak cezalandırılmalarının istendiği anımsatıldı.





19 Ekim 2023'te savcılığın zimmet suçu yönünden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği belirtilerek savcılığa yazılı başvuruda bulunulması, bunun muhakeme şartı niteliğinde olduğu vurgulandı. BDDK'nın "Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itirazların yerinde olmadığı belirtildi.









NE OLMUŞTU?

Savcılık 19 Ekim 2023 tarihindeki takipsizlik kararında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yazılı başvuru şartının gerçekleşmediği belirtilerek şüpheliler Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Denizbank A.Ş, yönünden "Bankacılık zimmeti" bakımından kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmişti.





SEÇİL ERZAN'IN 226 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Seçil Erzan hakkında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Semih Kaya ve Selçuk İnan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda insanı dolandırdığı iddiasıyla 226 yıl hapsi isteniyor.