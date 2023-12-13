Samanyolu Haber /Gündem / Mecliste sıra dışı anlar...Vekil, yangın tüpüyle saldırdı /13 Aralık 2023 12:32

Mecliste sıra dışı anlar...Vekil, yangın tüpüyle saldırdı

Polonya Meclisi'nde antisemitist saldırı şoku yaşandı. Aşırı sağcı milletvekili Braun, Yahudilerin bayramı olan Hanuka için yakılan mumları yangın tüpüyle söndürdü.

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Geçmişinde Yahudi karşıtı ifadeler bulunan Braun, eline bir yangın söndürücü alarak menoraya doğru yürüdü ve mumlara ve tüm Sejm (meclisin alt kanadı) salonuna köpük püskürttü.

Sejm Başkanı Szymon Holownia, Braun'u mevcut oturumdan ihraç etti ve Donald Tusk hükümetinin güven oylamasına sunulacağı oturuma ara verdi.

Holownia ayrıca Braun'un davranışına karşı bir önergenin savcılığa gönderileceğini ve milletvekilinin dini bir töreni engellediğinin bildirileceğini söyledi.

Sejm Başkanlık Divanı, Braun'a 3 ay süreyle maaşının yarısının ve 6 ay süreyle de tüm harcırahının kesilmesi cezasını verdi.

Başkanlık Divanı, Sejm Ofisi'ne savcılığa başvuruda bulunma yetkisi verdi.
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