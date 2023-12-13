Ruslar Türkiye’yi terk ediyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Türkiye Göç İşleri Dairesi'nin verilerine göre, yıl içinde 53 binden fazla Rusya Federasyonu vatandaşı ülkeyi terk etti. Kasım ayında Rusya İçişleri Bakanlığı, yılın başından bu yana 68 bin Rus'un başka ülkelerde vatandaşlık veya oturma izni aldığını bildirdi.





2023 başında, Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de 154 binin üzerinde oturma iznine sahip Rus vatandaşı yaşıyordu. 7 Aralık itibarıyla 101 binin biraz üzerinde Rus vatandaşı kaldı. Ruslar, 2022 yılı için Türkiye’de onaylanan ikamet izni başvuru sayısına göre yabancılar arasında ilk sırada yer aldı.





Türkiye Göç İşleri Dairesi'nin verilerine göre, Kasım ayı başında 1 milyon 111 binden fazla oturma iznine sahip yabancı Türkiye'de yasal olarak yaşıyor. En fazla yabancı İstanbul'da (560 binden fazla), en az ise doğudaki Tunceli ilinde (53 kişi) kayıtlı.





Yaz aylarında Türk makamları İstanbul'un on ilçesinde yabancılara oturma izni verilmesini yasakladı.





Öğrenci ikamet izinlerinde ise durum Ruslar açısından çok daha gerilerde. İlk on sırada hiç Rus öğrenci yok. Eskiden ABD ve Avrupa’yı tercih eden öğrenciler arasında bugün Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de popüler hale geldiği belirtiliyor. Ancak veriler halen dikkat çekici seviyelere gelmedi.