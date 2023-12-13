Samanyolu Haber /Gündem / Ruslar Türkiye’yi terk ediyor /13 Aralık 2023 14:01

Ruslar Türkiye’yi terk ediyor

Türkiye’de pahalılık ve oturum şartlarındaki değişiklikler bu yıl içinde Türkiye'de oturma izniyle yaşayan Rusların sayısı %34 azalmasına sebep oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Türkiye Göç İşleri Dairesi'nin verilerine göre, yıl içinde 53 binden fazla Rusya Federasyonu vatandaşı ülkeyi terk etti. Kasım ayında Rusya İçişleri Bakanlığı, yılın başından bu yana 68 bin Rus'un başka ülkelerde vatandaşlık veya oturma izni aldığını bildirdi.

2023 başında, Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de 154 binin üzerinde oturma iznine sahip Rus vatandaşı yaşıyordu. 7 Aralık itibarıyla 101 binin biraz üzerinde Rus vatandaşı kaldı. Ruslar, 2022 yılı için Türkiye’de onaylanan ikamet izni başvuru sayısına göre yabancılar arasında ilk sırada yer aldı. 

Türkiye Göç İşleri Dairesi'nin verilerine göre, Kasım ayı başında 1 milyon 111 binden fazla oturma iznine sahip yabancı Türkiye'de yasal olarak yaşıyor. En fazla yabancı İstanbul'da (560 binden fazla), en az ise doğudaki Tunceli ilinde (53 kişi) kayıtlı.

Yaz aylarında Türk makamları İstanbul'un on ilçesinde yabancılara oturma izni verilmesini yasakladı.

Öğrenci ikamet izinlerinde ise durum Ruslar açısından çok daha gerilerde. İlk on sırada hiç Rus öğrenci yok. Eskiden ABD ve Avrupa’yı tercih eden öğrenciler arasında bugün Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de popüler hale geldiği belirtiliyor. Ancak veriler halen dikkat çekici seviyelere gelmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ruslar Türkiye’yi terk ediyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:18