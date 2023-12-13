ChatGPT mi Google Gemini mi hangi yapay zeka daha zeki?

Yapay zekaya dayalı sohbet robotu Chat GPT 2022’nin sonuna doğru iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak, daha önce hiçbir uygulamanın bu denli kısa sürede elde edemediği başarıya ulaştı. Bu başarı 2023’de kanaat ve inovasyon önderliğini kimseye kaptırmak istemeyen internet devlerini terletti ve yeni girişimcileri heyecanlandırdı.

Microsoft ChatGPT’yi üreten Open AI’ye önceden yaptığı yatırım ve GPT’yi kendi arama programı Bing’e integre ederek bu yeni rekabette yerini en erken alan internet devi oldu. Google Bard isimli sohbet robotuyla Chat GPT’ye rakip olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.





Meta, Amazon ve Elon Musk ta Chat GPT’ye rakip olacak ürünlerini çıkarmak peşindeler. Avrupa’dan ise Alman Alepp Alph ve Fransız Mitral AI sohbet robotları ile pazarın öncüsü olma peşinde.





ALTERNATİFLER ÇOK

Google’ın son hamlesi Gemini isimli bir uygulama oldu ve Gemini’nin dil, matematik ve mantıkta Chat GPT 4.0’da daha iyi olduğu iddia edildi. Bu iddia gerçek olursa Open Aİ’nin öncülüğü de son bulmuş olacak. Meta da iddialı bir yenilik peşinde.





Ancak uzmanlar yeni uygulamaların ticari olarak ifade ettikleri anlamın vazgeçilmez olmadığı görüşünde. Sohbet robotları hardware, alt yapı ve son kullanıcıya varan zincirde farklı alternatifleri olan bir halkadan ibaret. Bu sohbet robotlarını anlamsız yapmıyor ama kar marjlarını bir hayli düşürüyor. Sohbet robotlarını kullanan uygulamalar alt yapılarını robotları her zaman değiştirebilecek bir biçimde oluşturuyor. Yani bir sohbet robotuna bağımlılık söz konusu değil.





Sohbet robotların rekabet gücü ya da oyunu bozacak yeni aktör olabilmesi ancak kitleleri çeken vazgeçilmez bir hizmet sunmaları ile mümkün olacak. Tıpkı Facebook, Instagram ve Youtube gibi. Seguoui isimli risk kapital şirketinin araştırmasına göre Chat GPT kullanıcılarının yüzde 40’ı uygulamayı denedikten bir ay sonra üyelikten ya da takipten çıkmış. Kalanlardan da Chat GPT’yi her gün kullananların oranı yüzde 14. Bu oran Whatsapp’da yüzde 85, Instagram’da ise yüzde 64. Chat GPT ve muadillerinin daha kat etmesi gereken çok mesafe var.



Yeni yapay zeka uygulamaları ilgi çeken yeni marifetleri ile değil de somut hizmetler için kullanıldığında değer kazanacak. Yüzlerce Start up uygulamalarına sohbet robotlarını entegre ederek yeni bir trendler yakalama peşinde.

