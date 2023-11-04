Samanyolu Haber /Gündem / Rusya karşıtı yaptırımlar AB’de bütçe kaybına neden oldu /04 Kasım 2023 13:09

Rusya karşıtı yaptırımlar AB’de bütçe kaybına neden oldu

Ukrayna ile başlattığı savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar AB ülkelerini bütçe darlığı ve enflasyon olarak etkiledi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Bu süre içinde Avrupa Birliğinin, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle 1,5 trilyon dolar zarar ettiği iddia edildi.

Verona Avrasya Ekonomik Forumu’nda konuşan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle AB'nin kaybının 1,5 trilyon doları bulduğunu, bu tahminlerin en iyimser tahminler olduğunu, ilerleyen aylarda bu durumun daha da derinleşeceğini söyledi.

2013 yılında Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin 417 milyar dolar olduğunu hatırlatan Rus diplomat,  “Bu ticaretin büyüme dinamiklerine bakarsak, bu yıl yaklaşık 700 milyar euro olabilirdi. Yaptırımlar uygulandıktan sonra 2022’de ise yaklaşık 200 milyar euro idi, 2023’ün ilk altı ayında 46 milyar euro oldu, yani yıl sonunda 100 milyar eurodan az olacak.” dedi.

AB ile gaz müzakereleri açık

Bu konuda açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov ise ülkesinin Avrupa pazarına gaz tedariki konusunda müzakerelere açık olduğunu ve potansiyel alıcılardan teklif beklediğini söyledi.

Enerji Bakanı "Tedariklerin yeniden başlatılması konusunda müzakerelere açık olduklarını, ancak alıcının bir teklifi olması gerektiğini belirtti.
Rusya'nın Batı ülkelerinin pazarlarına doğal gaz sağlama olasılığını dışlamadığını, Moskova'nın bu alanda güvenilir bir ortak olmaya devam ettiğini belirten Shulginov, gaz ihracatı için en umut verici yönlerden birinin Pakistan ve Hindistan'a giden rotalar olduğunu ayrıca İran'a takas tedariki konusunda da büyük umutların olduğunu belirtti.
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