Rusya, Kırım’da savunmayı güçlendirecek

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Kırım Yönetimi Başkanı Sergey Aksyanov, yarımadada önleyici tedbir olarak savunma hattı inşa edeceklerini, bu fikrin Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da destek gördüğünü söyledi.





Aksyonov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu benim girişimim. Devlet başkanımıza teşekkür ederim. O destek verdi. Barış istiyorsan savaşa hazırlanın. Kırım, Rusya’ya ait ve kim ne planlarsa planlasın sonsuza kadar öyle kalacak. Kırım’ın savunmasından ben sorumluyum. Duruma tamamen hakimim. Kimlerin hangi konumda ve nelerden sorumlu olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı.





ABD ve NATO, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler ve son modern silahlar teslim ediyor. Son yapılan savunma yardımları ve silahların Kırım’daki Rus donanma üssü Sivastopol’ün vurulması için de kullanılabileceği yönünde İngiltere ve ABD’den benzer açıklamalar yapılmıştı.