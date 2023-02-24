Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar, vatandaşı ‘barınma’ hakkı üzerinden tehdit ediyor

Yüzbinlerce insan moloz yığınları altında kurtarılmayı beklerken rejimin yeni seçim stratejisi için çalıştığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “‘Siz bize bir sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız’ diyorlar. Açıkça söylüyorum; yalan söylüyorlar. En basit insan hakkı olan barınma hakkı üzerinden insanımızı tehdit ediyorlar. Çünkü şantajcı bunlar.” dedi.











Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı. Yaklaşık 8 dakikalık mesajında iktidara yüklenen Kılıçdaroğlu, depremin 19. gününde bile çadır sorununun çözülmediğini, binlerce insanın sokakta kaldığını anlattı. Kemal





Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:





Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Günlerdir depremi konuşuyoruz. Aklımız hep bölgede. Boğazımızdan geçen her lokmanın vicdan azabını duyuyoruz.





Sevdiklerimiz için çok kaygılıyız. Ya daha da kötüsü olursa diye düşünüp duruyoruz. 84 milyonluk koca bir ülke ruhsal olarak o enkazın altında kaldı. Küçük çocuklar anne babalarının düştüğü hali gördüler.





Peki bütün bunlar olurken Saraylılar ve karanlık propaganda başkanlığı ne yaptı? Oturup seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. 20 yıldır deprem konusunda hiç birşey yapmayan bu iktidar, insanlar molozlar artında can çekişirken yine acılardan siyasi rant devşirmnin telaşına düştü.





100 milyon tonluk moloz yığını altında insanımız cansız yatarken onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim! Varsa yoksa seçim…





‘Türkiye Yüzyılı’ sloganından ‘Yüzyılın Felaketi’ sloganına geçmeleri emin olun göz kırpma süresinde oldu. Vallahi hiç de utanmadılar. Dünyanın bu yüzyılı bizimdir diyen bu zevat, depremin 19. gününde hala vatandaşına çadır götüremedi çadır!





Covid 19 salgınında 5 maskeyi dağıtamadılar. Orman yangınında uçak kaldıramadı. Doğal olarak ekonomiyi batırdı. Türkiye’nin yüzyılı oldu mu siz felaket yüzyılı. Evet oldu…





Mesajımın herkes tarafından duyulamacağını bilyorum. Çünkü derinden bölünmüş bir ülkede yaşıyoruz. Olsun, ama yine de ben anlatacağım. Aslında insanları konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar.





‘Siz bize bir sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız’ diyorlar. Açıkça söylüyorum; yalan söylüyorlar. En basit insan hakkı olan barınma hakkı üzerinen insanımızı tehdit ediyorlar. Çünkü şantajcı bunlar.





Hiç kimse korkuya teslim olmamalıdır. Kimse sizi barınma hakkı üzerinden tehdit edemez. Tabi ki konutlar yapılacak. Tabi ki depremde evsiz kalmaş her vatandaşımız yeni evlerine kavuşacak. Erdoğan iki beton dökecek, bitecek! Bu mu yani! Böyle kandırıyor milleti…