Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Korona aşısının şimdi de 'Light'ını çıkartacak /29 Ocak 2021 19:13

Rusya Korona aşısının şimdi de 'Light'ını çıkartacak

Rusya'nın geliştirdiği korona aşısı Sputnik V'nin tek bileşenli versiyonu Sputnik Light şubatta hazır olacak

SHABER3.COM

İki bileşenli Sputnik V koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın şubat ayında hazır olacağı açıklandı.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Temelde Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşan Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısı, iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Johnson&Johnson aşısı, özü itibarıyla Sputnik V'nin yarısı niteliğinde. Tek bileşenli aşıyı da şubatta sunacağız. Bu aşıya Sputnik Light adını verdik. Sputnik Light yolda" ifadelerine yer verildi.

?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, light aşının geliştirildiğini aralık ayında bildirmişti. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurt dışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Korona aşısının şimdi de 'Light'ını çıkartacak Sonraki Haber >>

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:26