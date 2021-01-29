Rusya Korona aşısının şimdi de 'Light'ını çıkartacak

İki bileşenli Sputnik V koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın şubat ayında hazır olacağı açıklandı.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Temelde Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşan Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısı, iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Johnson&Johnson aşısı, özü itibarıyla Sputnik V'nin yarısı niteliğinde. Tek bileşenli aşıyı da şubatta sunacağız. Bu aşıya Sputnik Light adını verdik. Sputnik Light yolda" ifadelerine yer verildi.

?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, light aşının geliştirildiğini aralık ayında bildirmişti. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurt dışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.





Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.