Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı /29 Ocak 2021 19:08

Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Hindistan-Çin sınırına daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.

SHABER3.COM


South China Morning Post’un haberine göre, Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind, ülkenin egemenliğini korumak amacıyla "Fiili Kontrol Hattı" sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını bildirdi.

Parlamentoda konuşan Kovind, Hindistan’ın Fiili Kontrol hattı üzerindeki egemenliğini korumak için ek askeri güç gönderildiğini belirterek, "Hükümetim, tamamen milletin çıkarlarını korumaya bağlı ve ihtiyatlı." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 28 Ocak’ta yaptığı konuşmada, sınırda asker yığmak ve altyapı inşa etmekle suçladığı Çin'le ilişkilerini geçen yıl ölümcül bir çatışmanın "derinden bozduğunu" açıklamıştı.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ile Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.
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