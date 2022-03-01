Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya kur krizine girdi /01 Mart 2022 00:49

Rusya kur krizine girdi

Ukrayna'ya karşı askeri saldırı başlatma kararı alan Rusya yönetimine karşı uygulamaya konulan ekonomik yaptırımların sonuçları belli olmaya başladı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçtuğu, SWİFT yaptırımları büyüdüğü ve Rusya'nın kur krizine girdiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı beşinci gününde, Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımlar ise açıklanmaya devam ediyor. Yaptırımların etkisi Rusya ekonomisinde hissedilmeye başlandı, Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçtu, SWİFT yaptırımları büyüdü, Rusya kur krizine girdi.

DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜZDE 30 ARTTI

Hollanda’da 1 ay vadeli doğal gaz kontratları, haftasonu Rusya’ya karşı açıklanan yaptırımlar sonrasında enerji krizi yaşanabileceğine dair endişelerle yüzde 30’dan fazla yükseliş kaydetti.

Hollanda TTF 1 ay vadeli doğal gaz fiyatları yüzde 30’dan fazla yükselişle megavatsaat başına 109 avroya tırmandı. Avrupa tükettiği gazın neredeyse üçte birini Rusya’dan ithal ediyor ve ithal edilen gazın önemli bir kısmı da Ukrayna üzerinden aktarılıyor.

RUSYA'YA SWİFT YAPTIRIMLARI BÜYÜDÜ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya’nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi. Öte yandan İngiltere, SWİFT yasağını delme yöntemlerinden biri olan Merkez Bankaları arası finansal işlemlerde de vatandaşlarına yasak getireceğini açıkladı.

Japonya’nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı SWİFT yasağına katılmış oldu. Japonya’nın yanında Güney Kore de Rusya'ya karşı SWİFT yaptırımı adımı attı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte SWİFT yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.
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