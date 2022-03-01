MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Ukraynahaber.com'un kurucusu Yunus Erdoğdu, dün yayın hayatına merhaba diyen MCTV Ana Haber Bülteni'nde Ukarayna'daki Rus işgali ile ilgili bilgileri aktardığı esnada Rus askerlerinin açtığı ateşin ortasında kaldı.







Erdoğdu, Kemal Gülen'in sunduğu MCTV ana haber bülteninde Kiev halkının Rus işgalcilere karşı giriştiği savunmayı anlatırken bir anda silahlar patladı.





Gazeteci Yunus Erdoğdu, o anları, 'Şu anda yanımıza ateş açılıyor. Çok güçlü bir ateş var. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Savaş hatlarından oldukça uzak bir yerdeyiz, yanımızda çocuklar da var ama Ruslar, sivil asker göstemeksizin ateş açıyorlar.' dedi.





O anlar yayına böyle yansıdı.

