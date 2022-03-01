Samanyolu Haber /Gündem / MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı /01 Mart 2022 07:30

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan gazeteci Yunus Erdoğdu, MCTV canlı yayınına katıldığı esnada Rus askerlerinin yaylım ateşine maruz kaldı.

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Ukraynahaber.com'un kurucusu Yunus Erdoğdu, dün yayın hayatına merhaba diyen MCTV Ana Haber Bülteni'nde Ukarayna'daki Rus işgali ile ilgili bilgileri aktardığı esnada Rus askerlerinin açtığı ateşin ortasında kaldı.

Erdoğdu, Kemal Gülen'in sunduğu MCTV ana haber bülteninde Kiev halkının Rus işgalcilere karşı giriştiği savunmayı anlatırken bir anda silahlar patladı.

Gazeteci Yunus Erdoğdu, o anları, 'Şu anda yanımıza ateş açılıyor. Çok güçlü bir ateş var. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Savaş hatlarından oldukça uzak bir yerdeyiz, yanımızda çocuklar da var ama Ruslar, sivil asker göstemeksizin ateş açıyorlar.' dedi.

O anlar yayına böyle yansıdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus... Sonraki Haber >>

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:34