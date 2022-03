Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili tüm gelişmeler bu haberde

ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya’nın Ukrayna harekatını inceledi. İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna’nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya’nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.



Analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı. Öte yandan önümüzdeki saatlerde Kiev’e yönelik saldırıların artması bekleniyor.











5:47 Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yetkililer, Ukrayna bombardımanı sonucu sivillerin öldüğünü açıkladı





Ukrayna’nın doğusunda, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesinde yetkililer, Ukrayna’nın top atışları nedeniyle sivillerin öldüğünü açıkladı. Rusça konuşanların ağırlıkta olduğu bölgeden gelen fotoğraflar da evlerin ve araçların hasar aldığını gösteriyor. Donetsk’in Horlivka kasabasında Pazartesi günü, Ukrayna bombardımanı sonucu öldüğü açıklanan iki öğretmenin cenazesi kaldırıldı.





5:40 Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Askeri açıdan Ukrayna’yı daha kötü günler bekliyor





5:33 Rusya’ya yaptırımlar kripto para birimlerinin değerini artırdı



Michelle Fleury / BBC Muhabiri



5:25 SpaceX Ukrayna’ya Starlink terminalleri gönderdi, Elon Musk Ukrayna Başbakan Yardımcısı Fedorov’un teşekkür mesajına Twitter’dan yanıt verdi







Kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan Starlink terminalleri Ukrayna’ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin ürettiği terminallerin fotoğrafını Twitter’dan paylaşarak Musk’a teşekkür etti. Musk ise “Rica ederim” diye yanıt verdi.



5:15 Harkov’da Rus bombardımanından sığınaklarda korunmaya çalışan siviller yaşadıklarını BBC’ye anlattı: Yiyeceğimiz bitmek üzere









5:15 Ukrayna Rus SIM kartlarını kapsama dışı bıraktı



Ukrayna Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı infografiklerle Rus zırhlı araçlarının zayıf noktalarını gösterdi ve halka molotof kokteyli atarken bu noktaları hedef almalarını söyledi. Ukrayna’da Rus işgaline karşı siviller de savunma faaliyetlerine katılıyor. Ukrayna hükümeti internet sitesinde molotof kokteyli ve el yapımı bomba hazırlama rehberleri paylaşıyor.







5:01 Zelenskiy: Ukrayna için savaşmaya gelen yabancılardan vize istenmeyecek



Jonathan Beale / BBC Savunma Muhabiri



Batılı yetkililer Pazartesi günü Rusya’nın Kiev ve Harkov’a yönelik top atışlarını sıkılaştırdığını paylaştı. Yetkililer kent merkezlerine hedef gözetmeksizin yapılan atışların sivil kayıpları artırmasından endişe ediyor. İnsan hakları örgütleri Rusya’nın, pek çok ülke tarafından yasaklanan misket bombaları kullandığını aktarıyor.







Rusya’nın işgalde karşılaştığı zorluklar daha acımasız davranmasına yol açabilir.

5:01 Zelenskiy Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge talep etti



5:00 ABD Rusya’nın BM’deki diplomatlarını sınır dışı ediyor



5:00 Pentagon: Rusya’nın sınır bölgesinde topladığı birliklerin dörtte üçü Ukrayna’ya girdi



5:00 Ukrayna'dan kaçanların sayısı yarım milyonu aştı: "Kızım bomba seslerini duymadığı için çok şanslı"



Birleşmiş Milletler, Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna'dan kaçanların sayısının yarım milyonu aştığını açıkladı.











5:00 Ukrayna’da daha fazla sivilin hedef olacağına dair endişeler artıyor

Jonathan Beale / BBC Savunma Muhabiri



ABD’li siyasetçiler, Ukrayna’daki son duruma dair istihbarat ve savunma yetkililerinden bilgi aldı. İstihbarat yetkililerinin Kiev ve diğer Ukrayna kentlerinin ne zaman düşebileceğine dair bir zaman çizelgesi paylaştığı aktarılıyor. Görüşmeden sonra basına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham “Askeri açıdan daha kötü günler geliyor” dedi.CNN’e konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi de önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların “son derece endişe verici” olduğunu söyledi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphu de “Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak” dedi. Murphy Batı ülkelerinin üst düzey Rus yönetici ve oligarklarının varlıklarını dondurmakla yetinmeyip bunlara el koyması gerektiğini belirtti, bunun Putin ve yakın çevresinin beklediğinden öte bir adım olacağını savundu.Rusya’nın Ukrayna’yı işgali pek çok açıdan bir dönüm noktası olduğu gibi kripto paralarla yaptırımları aşma olanağını göstermesi açısından da önemli. En yaygın kripto para birimi olan Bitcoin yüzde 15 değer kazanarak 43 bin doları gördü.Ethereum da yüzde 10’dan fazla yükseldi. En büyük kripto para borsalarından Binance, bu yöndeki çağrılara rağmen Rus kullanıcılara hizmet vermeyi sonlandırmayacağını duyurmuştu.Pazar günü Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, bütün kripto para borsalarının Rus kullanıcıları engellemesini talep etmişti.Twitter’dan bir paylaşım yapan Fedorov, “Yalnızca Rusya ve Belarus yöneticilerinin hesaplarını değil, bu ülkelerdeki sıradan kullanıcıların hesaplarını da dondurmaları gerek” demişti.Küresel finansal sisteme erişimi yaptırımlar nedeniyle son derece kısıtlanan Rusya’nın, kripto paraları kullanarak yaptırımların etrafından dolaşmasından endişe ediliyor. Öte yandan Ukrayna’ya da Bitcoin ile milyonlarca dolarlık yardım yapıldı.Fedorov daha önce Elon Musk’ı Twitter’dan etiketleyerek Ukrayna’daki internet kesintilerine karşı Starlink terminalleri göndermesini istemişti. SpaceX alçak yörüngeye yerleştirdiği çok sayıda uyduyla, altyapısı bulunmayan yerlere hızlı internet sağlamayı hedefliyor.Pazartesi günü Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov, Rus roketlerinin hedefi oldu. Saldırıda onlarca sivilin öldüğü düşünülüyor. Saldırıyı kınayan Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, yerleşim bölgelerinin hedef alındığını söyledi. Harkov’da bombardımandan korunmaya çalışan siviller, yaşadıklarını BBC’ye anlattı.“Dört gündür bodrumda saklanıyoruz. Her şey daha kötüye gidiyor. Yiyeceğimiz bitmek üzere” diyen Alena, iki oğluyla birlikte dışarı çıkamadığını söyledi. “Arkamdaki kadının bebek arabasında küçük bir çocuğu var. Bu koşullarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bombardıman bitmek bilmiyor” diyor.Maryana ise şok geçirdiğini ve ağlamadan duramadığını söylüyor: “Bugüne kadar hiç dindar bir insan değildim ama artık dua ediyorum. Herkesten de Ukrayna için dua etmesini istiyorum.”Elena ve kızı ise bombardıman başlar başlamak Harkov’dan kaçmayı başarmış. “Bombardımanın sesiyle uyandık. Çok korkunçtu. Ukrayna halkına karşı yürütülen bu savaşın durmasını istiyorum” diyor.Ukrayna, Rusya’dan alınmış SIM kartların Ukrayna’daki telefon operatörleri üzerinden bağlantı kurmasına son verildiğini açıkladı. Ukraynalı yetkililer, “Cep telefonlarını kullanamayan işgalci güçlerin sıklıkla sivillerin telefonuna el koyarak arama yapmaya çalıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu da Rus askerlerin kendi cep telefonları ve telsizleriyle iletişim kurmaya çalıştığını paylaşmıştı. Ukraynalı yetkililer, Rus askerleri tarafından telefonlarına el koyulan sivillerin derhal yetkililere haber vermesini talep etti, böylece hatların erişime kapatılacağını ekledi:“Telefonunuza el konulmuşken bunu yapmak kolay olmayabilir ama telefonu olan bir komşunuzu bulun veya sabit bir hat kullanın: Devletimizin ve halkımızın güvenliği sizin atacağınız bu adıma bağlı olabilir.”Cezayir doğal gazı Avrupa Birliği’nin ihtiyacının yüzde 11’ini karşılıyorImage caption: Cezayir doğal gazı Avrupa Birliği’nin ihtiyacının yüzde 11’ini karşılıyor. Cezayir’in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Avrupa Birliği’ne daha fazla gaz gönderebileceğini açıkladı.Sonatrach yöneticisi Tevfik Hakkar, Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kısması durumunda Cezayir’den İtalya’ya giden Transmed boru hattına daha fazla gaz sevk edebileceklerini söyledi. ABD de daha önce Rusya’nın gaz akışını kısması durumunda Cezayir’den AB’ye daha fazla gaz sevk etmelerini talep etmişti.Rusya’nın 2016’daki bir termobarik bomba denemesiImage caption: Rusya’nın 2016’daki bir termobarik bomba denemesiRusya’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya’nın yasaklanmış olan termobarik bomba kullandığını söyledi.ABD’li siyasetçilere bilgi veren Markarova, vakum bombası da olarak bilinen bu bombanın Cenevre Konvansiyonu’nda yasaklandığını belirtti. BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.Termobarik bombalar geleneksel bombalardan farklı bir şekilde işliyor. Yüksek basınçlı bir patlayıcı içeren bu bombalar çevresindeki oksijeni emerek güçlü bir patlama ve şok dalgası yaratıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Rusya’nın bu bombayı daha önce Çeçenistan’da da kullandığını belirtiyor.CNN kanalı Cumartesi günü Rus kenti Belgorod yakınlarında bir termobarik roket fırlatma aracı görüldüğünü haberleştirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün akşam yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna’ya gidecek yabancılardan vize istenmeyeceğini açıkladı.Zelenskiy Rusya’nın Pazartesi günü Harkov kentinde bir savaş suçu işlediğini de söyledi. Kentin top atışına tutulduğunu belirten Zelenskiy “Onlarca görgü tanığı, bunun yanlış hedefe yönelen bir bombardıman değil, sivillerin bilinçli bir şekilde hedef alınması olduğunu anlatıyor” dedi ve ekledi:“Dünya çapında hiç kimse barışçıl Ukraynalıları öldürmenizi affetmeyecek.“Bu kötülüğün bir an önce durdurulması lazım. Ekonomik olarak yok edilmesi lazım. İnsanlığın kendisini savunabileceğini göstermesi lazım.“Düşman için Kiev kilit öneme sahip.“Elektrik üretim tesislerini kapatarak kentimizi elektriksiz bırakmak istiyorlar.“Başkentimizin savunmasını aşmalarına izin vermeyeceğiz.“Aralıksız bir şekilde yüzlerce sabotajcı yolluyorlar. Hepsini etkisiz hale getiriyoruz.”Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerinin dörtte üçünü Ukrayna’ya gönderdi. Öte yandan hava ve topçu saldırıları ise bugüne kadar sınırlı bir şekilde gerçekleşti. Batılı yetkilileri Rusya’nın hâlâ Ukrayna hava savunmasını yok edemediğini, bu yüzden hava üstünlüğünü ele geçiremediğini söylüyor.Ayrıca yetersiz hazırlık ve Ukrayna ordusunun beklemedikleri kadar direnç göstermesi nedeniyle işgal istedikleri hızda ilerlemiyor. Bazı bölgelerde konvoyların benzininin bittiği aktarılıyor. Fakat Rusya işgalde daha fazla kuvvet kullanmaya karar verirse işler değişebilir.Rusya’nın Suriye’de ve öncesinde Çeçenistan’da yaptığı bombardımanlar, Putin Rusyası’nın askeri operasyonlarda hedefe ulaşmayı sivil ölümlerinden daha fazla umursadığını gösteriyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna topraklarına beş günde 56 roket ve 113 seyir füzesi ile saldırdığını açıkladı. Zelenskiy Rus uçakları, füzeleri ve helikopterlerinin engellenmesi için Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge talep etti.Bunu hangi ülke veya örgütün nasıl sağlayabileceği konusunda ise bir yorumda bulunmadı. ABD Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edemeyeceklerini, böylesi bir adımın NATO’yu Rusya ile karşı karşıya getireceğini duyurmuştu.Dünkü barış görüşmeleri sürerken Rusya’nın da bombardımana devam ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya gibi savaş suçları işleyen bir ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde daimi bir pozisyonu olmaması gerektiğini söyledi.New York'taki BM merkezi önünde Rusya'nın saldırılarını eleştiren ilanlar yer alıyorImage caption: New York'taki BM merkezi önünde Rusya'nın saldırılarını eleştiren ilanlar yer alıyor. ABD, Rusya’nın Birleşmiş Milletler’deki 12 diplomatını "ulusal güvenlik" nedeniyle sınır dışı ediyor.Rus diplomatlardan, diplomasi dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri istendi.ABD’nin BM Büyükelçi Vekili Richard Mills “Bu diplomatlar sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulundukları için ABD’yi terk etmeleri istendi” derken konu hakkında bir detay paylaşmadı. Reuters’ın aktardığına göre Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia da 7 Mart’a kadar ülkeyi terk etmelerinin talep edildiğini söyledi.Rus ordusu Ukrayna'ya girmeden önce sınır bölgesinde uzun tatbikatlar yapmıştıImage caption: Rus ordusu Ukrayna'ya girmeden önce sınır bölgesinde uzun tatbikatlar yapmıştı. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ölçesinde sınır bölgesinde topladığı birliklerin yaklaşık yüzde 75’inin bu ülkeye girdiğini açıkladı.Rusya’nın Pazar akşamından Pazartesi akşamına kadar Kiev cephesinde 5 kilometre civarında ilerlediği ve kente 25 kilometre kadar yaklaştığı duyuruldu. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rus ordusunun lojistik sorunlar ve Ukrayna ordusunun sert direnişi nedeniyle planladığı şekilde ilerleyemediğini söyledi:“Ukrayna ordusu cephaneliklerindeki her şeyi kullanıyor. Hafif silahlardan, karadan havaya fırlatılan füzelere kadar tüm imkanlarla Rusları yavaşlatmaya çalışıyorlar.” Yetkili, Belarus ordusunun da henüz Rusya’ya destek olmak için işgale başlamadığını ekledi.5:00 Almanya Baltık Denizi’ne savaş uçakları gönderiyorAlmanya Baltık Denizi’ne Tornado tipi savaş uçakları ve bir gözetleme uçağı gönderdiğini açıkladı. Reuters’ın aktardığına göre bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, operasyonun güvenliği için daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtti. Almanya bundan birkaç saat önce de Baltık Denizi’ne dört savaş gemisi gönderdiğini duyurmuştu.Shell, Rus şirketleriyle tüm ortaklıklarını sonlandıracağını açıkladı. Şirketin yöneticisi Ben van Beurden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “anlamsız bir askeri saldırganlık” olarak niteledi. Shell’in Rus Gazprom şirketiyle ortaklaşa yürüttüğü tüm projelerdeki hisselerini satacağı duyuruldu. Buna büyük bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisindeki yüzde 27,5’luk hisse de dahil.Daha önce BP de Rus devletinin sahibi olduğu Rosneft’teki hisselerini satacağını açıklamıştı. Kuzey Akım 2’den de çekilen Shell’in tüm bu faaliyetlerinin 3 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.Harkov kentinde Rus bombardımanı evlere hasar verdiImage caption: Harkov kentinde Rus bombardımanı evlere hasar verdiBatılı yetkililer Rus ordusunun Ukrayna’da hata yaptığını ve beklemediği bir zorlukla karşılaştığını söylüyor.Rusya’nın Ukrayna ordusunun göstereceği direnci hafife aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Rus ordusunun ikmal hatlarında sorunlar yaşadığı ve yıkılan köprülerin yerine yenisini hızla inşa edemediği görülüyor.Bütün bunlara bir de, Rusya’nın Ukrayna hava savunma sistemlerini imha edememesi eklenince işler Moskova’nın umduğu gibi ilerlemiyor.Batılı yetkililer Ukrayna güçlerinin belirlenmiş bölgelere dağıldığını ve Rus konvoylarına baskınlar yaptığını, aynı zamanda Rus güçlerinin ilerlemekte zorlanacağı kent merkezlerinde mevzilendiğini belirtiyor.Öte yandan bu durum nedeniyle Rus ordusunun daha fazla topçu atışına başvurmasından ve hedef gözetmeksizin yapılan bu atışların sivil ölümleri artıracağından endişe ediyorlar.