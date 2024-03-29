Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımı veto etti /29 Mart 2024 07:48

Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımı veto etti

Rusya, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yaptırımlarının uygulanmasını izleyen uzman panelinin yıllık yenilenmesini veto etti.

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Güney Kore'nin BM Büyükelçisi Rusya'nın vetosunu "suçüstü yakalanmamak için güvenlik kameralarını yok etmeye" benzetti

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia oylamadan önce Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada uzmanların çalışmalarını sorguladı. Nebezia "Uzmanların çalışmaları giderek Batılı yaklaşımların ekmeğine yağ sürmeye, yanlı bilgileri yeniden basmaya, gazete manşetlerini ve kalitesiz fotoğrafları analiz etmeye indirgeniyor." dedi.

Çin oylamada çekimser kalırken, BM Güvenlik Konseyi'nin geri kalan 13 üyesi lehte oy kullandı.

"Suçüstü yakalanmamak için güvenlik kameralarını yok etmek"

Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood konseyde yaptığı konuşmada "Moskova dünyanın en tehlikeli nükleer silahlanma sorunlarından birinin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi ihtimalini baltalamıştır." dedi.

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Barbara Woodward ise panelin yaptırımlara uyulmadığını ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalarla Rusya için bir rahatsızlık olduğu tespitinde bulundu ve "Ancak Rusya'ya şunu açıkça belirtmek isterim ki yaptırım rejimi yürürlükte kalmaya devam edecek ve İngiltere Kuzey Kore'nin yaptırımlara uyması için hesap sorma kararlılığını sürdürecektir." dedi.

Güney Kore'nin BM Büyükelçisi Joonkook Hwang da Rusya'nın vetosuyla ilgili olarak "Bu neredeyse suçüstü yakalanmamak için CCTV'yi yok etmeye benziyor." diye konuştu.

Rusya'nın veto hamlesi, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere Rusya'ya silah aktardığı yönündeki ABD öncülüğündeki suçlamaların ortasında geldi. Hem Moskova hem de Pyongyang bu suçlamaları reddediyor, ancak geçen yıl askeri ilişkileri derinleştirme sözü vermişlerdi.
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