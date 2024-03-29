Rus güvenlik şirketi Wagner, Mali ordusuyla sivilleri öldürüyor

HRW'nin raporuna göre, Aralık 2023'ten itibaren Rus güvenlik şirketi Wagner ile Malili ordusunun ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde birçok sivilin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Mali'deki sivil ölümlerinin baskınlar ve İHA saldırılarıyla gerçekleştiği vurgulandığı raporda, Rus paralı askerlerinin baskının artmasıyla sivillerin ölümüne neden olduğu kaydedildi.



Wagner Afrika'da Etkin Rol Oynuyor



HRW'nin Sahel araştırmacılarından Ilaria Allegrozzi'nin açıklamasına göre, Rusya destekli askeri hükümetin insan hakları ihlallerini gizlediği belirtildi. Ayrıca raporda, Wagner'in Afrika'da bulunduğu, askeri eğitim verdiği ve liderlere yakın koruma sağladığı tahmin ediliyor.



Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Afrika'da birçok ülkede olduğu tahmin edilirken, söz konusu şirket, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor.



ABD, Liderlerine Yaptırım Uygulamıştı



ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs 2023'te Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun Mali'deki liderine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.