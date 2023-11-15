Rusya, Macaristan’da nükleer santral inşa edecek





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Macaristan, ülkedeki ikinci nükleer enerji santrali (NGS) Paks-2’nin inşaası için Rusya ile anlaştı.





Rusya devlet şirketi Rosatom tarafından inşaa edilecek Paks-2 NGS, 2030'ların başında faaliyete geçecek.





Rosatom Başkanı Alexey Likhachev ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun yaptığı açıklamaya göre nükleer santralin iki yeni ünitesinin inşasına yönelik projenin uygulanmasına geçildi. Likhachev, "Paks-2 nükleer enerji santrali projesine özel önem veriyoruz ve buraya çok fazla kaynak ayırıyoruz. Bu projeye olan ilgi artacak. Rosatom, Paks'ta en iyi teknolojilerini ve en deneyimli personelini kullanıyor. Ülkelerimiz arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi bizim için büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.





Likhachev ayrıca şu anda Rosatom tarafından tasarlanan VVER-1200 reaktörlü 14 güç ünitesinin dünya çapında yapım aşamasında olduğunu, bunlardan ikisinin Macaristan'da inşa edildiğini belirtti.





Öte yandan Rosatom tarafından Belarus’ta inşaası tamamlanan nükleer santralin proje yöneticisi Vitaly Polyanin, Paks-2 nükleer santral projesini yönetmek için Macaristan'a atandı.





2014 yılı sonunda Rusya ve Macaristan, gelişmiş Rus VVER-1200 projesi kapsamında Paks NGS'de reaktör üniteli 5 ve 6 numaralı yeni güç ünitelerinin inşasına ilişkin bir anlaşmayı imzaladı. Rusya'nın Paks 2 projesi için Macaristan'a 10 milyar avroya kadar devlet kredisi vereceği, toplam iş maliyetinin ise 12,5 milyar avro olacağı bildirildi. Ağustos 2022'nin sonunda Macaristan, Rosatom'a Paks-2 nükleer santralinin güç ünitelerinin inşası için gerekli lisansı verdi. Bu yılın mayıs ayında Avrupa Komisyonu, Nükleer Güç istasyonun inşası ve projenin finansmanına ilişkin anlaşmalarda yapılacak değişiklikleri onayladı.