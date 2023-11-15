Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’a sesli sohbet özelliği geliyor /15 Kasım 2023 10:27

WhatsApp’a sesli sohbet özelliği geliyor

WhatsApp, büyük gruplar için Discord benzeri yeni bir sesli sohbet özelliğini kullanıma sunuyor.

SHABER3.COM

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın büyük gruplar için Discord benzeri yeni bir sesli sohbet özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Yeni özellik, klasik WhatsApp sesli aramalarından farklı olarak sohbet içinde yer alacak ve herhangi bir zil sesi olmadan başlatılabilecek şekilde tasarlandı.

Sesli sohbet özelliği, kullanıcıların sohbete katılanlarla konuşmasına, katılmayanlarla ise grupta mesajlaşmaya devam edebilmesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar sohbetin üst kısmındaki arama kontrollerine tıklayarak sesli sohbetten ayrılmasına gerek kalmadan grubun sesini hızlı bir şekilde açıp kapatabilecek veya gruba mesaj gönderebilecek.

WhatsApp, 33 ve daha fazla kişiden oluşan büyük grup sohbetlerinde önümüzdeki haftalarda dünya çapında kullanıma sunulacak sesli sohbetleri varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyle koruduğunu belirtiyor
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