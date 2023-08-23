Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın dizel kartı /23 Ağustos 2023 15:31

Rusya’nın dizel kartı

Dizel yakıt fiyatları son iki yılda dünyanın birçok ülkesinde önemli ölçüde arttı.

SHABER3.COM

Dünya dizel yakıt stokları tarihi minimum seviyeye yaklaştı ve bu durum, dizel yakıt fiyatlarında bir sonraki finans dönemi ve özellikle ısıtma sezonunun arifesinde endişeleri artırıyor.

RBK haber ajansının verdiği bilgiye göre dizel üreticisi olan Rusya için bu durum ayrı bir gelir kaynağı oluşturuyor. Şimdiden Hindistan ve Brezilya gibi alıcılar rekor artışlarda ithalat yapıyorlar. Çin ise zaten ilk sıraya çıkmış vaziyette. 

Dünya piyasaları için dizel fiyatlarındaki artışın geleneksel olarak enflasyonu hızlandıran bir katalizör olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, özellikle kargo taşımacılığında dizel yakıt yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyük hacimli araçlarda, kamyon ve tırların yaklaşık % 96'sına yakıt ikmali yapılmaktadır. Artan fiyatlar kaçınılmaz olarak tarifeleri etkileyecek ve son tüketici için ürünlerin maliyeti artacaktır.

Örneğin, ABD'de dizel yakıt fiyatları Mayıs ayından bu yana artıyor ve bu zaten enflasyonu da etkiliyor. Geçen ay ABD'deki fiyat artışı Haziran'daki %3'e kıyasla %3,2'ye yükseldi. Analistler, ABD rafinerilerinin bu yaz stoklarını artıramaması nedeniyle ABD dizel fiyatlarının ve enflasyonun artmaya devam etmesini bekliyor.

Başka bir petrol üreticisi Azerbaycan'da da dizel yakıtla ilgili durum oldukça belirsiz. Bakü Petrol Rafinerisi'nde genellikle hem iç tüketim hem de ihracat için yeterli hacimlerde üretiliyor. Ancak işletmede devam eden modernizasyon nedeniyle rafineride dizel üretimi periyodik olarak azaldı.
Sonuç olarak, 2021'de Azerbaycan'da uzun süredir ilk kez mazot fiyatı bir anda 0,2 manat arttı - litre başına 0,6'dan 0,8 manata çıktı.

Ayrıca, Rus petrol ürünlerinin Avrupa Birliği'ne tedarikine ilişkin bir dizi kısıtlama 5 Şubat'ta yürürlüğe girdi ve bunun sonucunda alternatif pazarlara ve EAEU'ya ihracatları arttı.
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