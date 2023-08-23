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Bakan açıkladı: Memurların zam oranı ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vedat Işıkhan, zam oranında uzlaşı sağlanamamasına rağmen sürecin iyi geçtiğini belirterek, "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR RAKAM"
Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Bakan Vedat Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

ZAM KONUSUNDA ANLAŞMA ÇIKMAMIŞTI
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağlamıştı.

Uzlaşı sağlanamayan zam oranı için sürecin devamında devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.
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