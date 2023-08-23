Samanyolu Haber /Dünya / General Surovikin görevden alındı /23 Ağustos 2023 15:25

General Surovikin görevden alındı

Rusya’nın Ukrayna ile savaşında komuta kademesinde önemli bir isim General Surovikin görevden alındı.

SHABER3.COM

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, ‘General Armageddon’ lakaplı, Ukrayna savaşında aktif rol alan Rusya Havacılık Kuvvetleri komutanı General Sergey Surovikin’i görevden aldı.

Onun yerine Hava Kuvvetleri komutanlığına Albay General Viktor Afzalov velayeten atandı. Viktor Afzalov, Surovikin'in Ukrayna'daki Askeri Operasyon Bölgesindeki Birlikler ve Kuvvetler Ortak Grubunun komutanı olduğu dönemde, Havacılık Kuvvetleri Başkomutan Vekili olarak görev yapıyordu.

General Surovikin’in Wagner isyanından haberi olduğu iddia edilmişti. Wagner isyanın yaşandığı günlerden sonra General Surovikin ortalıktan kayboldu, 23 Haziran gecesinden bu yana bir daha basın önünde görünmedi. Fiili olarak Ukrayna'daki askeri operasyonu yöneten ve Suriye'de uyguladığı şiddet nedeniyle Rus medyası tarafından 'General Armageddon' lakabı takılan Surovikin, en son 24 Haziran günü Wagner'in lideri Prigojin'e ayaklanmayı durdurmasını söylediği bir video kaydında göründü.

Habere göre Surovikin, Savunma Bakanlığı'nda hizmet vermeye devam edecek ancak şu anda "kısa süreli izinde".

27 Haziran'da The New York Times, Sergey Surovikin'in Wagner’in isyan planlarından haberdar olabileceğini yazdı. Daha sonra Bloomberg, kaynaklardan alıntı yaparak, Wagner’in kurucusu Yevgeny Prigojin ile bağlantısı olduğu şüphesi nedeniyle askeri savcılığın kendisini birkaç gün sorguya çektiğini bildirdi.

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