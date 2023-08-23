Yangının ilerlemesi durduruldu, söndürme çalışmaları sürüyor

Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Havadan uçak ve helikopterlerin de destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.





Akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

9 KÖY VE 1 YAŞLI BAKIM EVİ TAHLİYE EDİLDİ





DHA'da yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine ettiği yangında gece boyu devam eden çalışmalar sırasında yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 9 köy tahliye edildi.





9 köydeki 337 hanenin boşaltılması ile buralarda yaşayan 1251 kişi de kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri ile KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangının tehdit ettiği bir başka nokta olan Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de ekipler tarafından boşaltıldı. Merkezde kalan 72 yaşlı da tahliye edilerek Terzioğlu Kredi Yurtlar Kurumu Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Boşaltılan 9 köydeki bazı evlerin de yandığı bildirildi.

HASTANEYE SIÇRAMASI ENGELLENDİ





ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI





72 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR





AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ





Çanakkale'deki yangının boyutu: 9 köy ve 1251 kişi tahliye edildi, bin 500 hektar orman yandıÇanakkale'deki yangının boyutu: 9 köy ve 1251 kişi tahliye edildi, bin 500 hektar orman yandı





YER YER YANGINLAR SÜRÜYOR

15 kilometrelik bir hatta etkili olan yangına dünden bu yana devam eden müdahaleler olumlu sonuç verdi. Birçok noktada yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmaları yapıldığı görülürken, bazı alanlarda ise ekipler halen alevlerin önüne geçebilmek için müdahalesini devam ettiriyor.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın ikinci gününde devam ederken, 9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edildi.Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.Yangın bölgesinde 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi çalışmalara katılıyor.Yangına müdahalenin devam ettiği kentte tedbirler de alınmaya devam ediyor. Denizden su alabilmek için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için Çanakkale-Çan karayolunda da sivil araç geçişine izin verilmediği bildirildi.Dünden bu yana devam eden yangın sırasında evlerinde veya müdahale sırasında 81 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan ve oksijen takviyesi yapılan 9 kişi taburcu edilirken, tedavisi devam eden 72 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.Söndürme çalışmalarının tamamlandığı bazı noktalardaki ağaçlar küle döndü. Yangının ardından yüzlerce ağacın yanmasıyla bölgenin yeşil renginin griye döndüğü görüldü. Bu bölgelerde ise helikopter ve uçaklarla soğutma çalışmaları sürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sabah erken saatlerde helikopter ile ekiplerin çalışmalarını havadan kontrol etti. Çalışmaları koordine eden Bakan Yumaklı, havadan yaptığı incelemenin ardından alevlerin etkili olduğu alanlara takviye ekipleri yönlendirdiği bildirildi.