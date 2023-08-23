Samanyolu Haber /Gündem / Yangının ilerlemesi durduruldu, söndürme çalışmaları sürüyor /23 Ağustos 2023 14:24

Yangının ilerlemesi durduruldu, söndürme çalışmaları sürüyor

Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarının yeniden hızlandığı Çanakkale yangınında son duruma ilişkin Bakanlar Yumaklı ve Yerlikaya'dan açıklama geldi. Çanakkale Boğazı yeniden ulaşıma kapatıldı.

SHABER3.COM

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın ikinci gününde devam ederken, 9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edildi.

Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Havadan uçak ve helikopterlerin de destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. 

Akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

9 KÖY VE 1 YAŞLI BAKIM EVİ TAHLİYE EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine ettiği yangında gece boyu devam eden çalışmalar sırasında yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 9 köy tahliye edildi. 

9 köydeki 337 hanenin boşaltılması ile buralarda yaşayan 1251 kişi de kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri ile KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangının tehdit ettiği bir başka nokta olan Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de ekipler tarafından boşaltıldı. Merkezde kalan 72 yaşlı da tahliye edilerek Terzioğlu Kredi Yurtlar Kurumu Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Boşaltılan 9 köydeki bazı evlerin de yandığı bildirildi.

HASTANEYE SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

Yangın bölgesinde 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi çalışmalara katılıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte tedbirler de alınmaya devam ediyor. Denizden su alabilmek için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için Çanakkale-Çan karayolunda da sivil araç geçişine izin verilmediği bildirildi.

72 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Dünden bu yana devam eden yangın sırasında evlerinde veya müdahale sırasında 81 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan ve oksijen takviyesi yapılan 9 kişi taburcu edilirken, tedavisi devam eden 72 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Söndürme çalışmalarının tamamlandığı bazı noktalardaki ağaçlar küle döndü. Yangının ardından yüzlerce ağacın yanmasıyla bölgenin yeşil renginin griye döndüğü görüldü. Bu bölgelerde ise helikopter ve uçaklarla soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'deki yangının boyutu: 9 köy ve 1251 kişi tahliye edildi, bin 500 hektar orman yandıÇanakkale'deki yangının boyutu: 9 köy ve 1251 kişi tahliye edildi, bin 500 hektar orman yandı

YER YER YANGINLAR SÜRÜYOR

15 kilometrelik bir hatta etkili olan yangına dünden bu yana devam eden müdahaleler olumlu sonuç verdi. Birçok noktada yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmaları yapıldığı görülürken, bazı alanlarda ise ekipler halen alevlerin önüne geçebilmek için müdahalesini devam ettiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sabah erken saatlerde helikopter ile ekiplerin çalışmalarını havadan kontrol etti. Çalışmaları koordine eden Bakan Yumaklı, havadan yaptığı incelemenin ardından alevlerin etkili olduğu alanlara takviye ekipleri yönlendirdiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yangının ilerlemesi durduruldu, söndürme çalışmaları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:23