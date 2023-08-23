Samanyolu Haber /Teknoloji / Dikkat!.. Google'ın yapay zekası Bard ile, tüm bilgilerinizi çalabilirler /23 Ağustos 2023 14:02

Dikkat!.. Google'ın yapay zekası Bard ile, tüm bilgilerinizi çalabilirler

Son dönemin popüler atılımlarından yapay zeka trendine dahil olan Google'ın Google Bard isimli uygulaması ile ilgili endişe yaratan bir uyarı yapıldı.

SHABER3.COM

Yapay zeka modasına uyan Google’ın bir süre önce geliştirdiği Google Bard isimli yapay zeka temelli chatbot platformu ile ilgili endişe yaratan bir uyarı yapıldı… Siber güvenlik uzmanları, Google Bard’ı kullananların büyük bir risk içerisinde olduğunu açıklayarak, Google Bard’ın kullanıcılarını resmi olmayan internet sitelerine ve dolandırıcılara yönlendirdiğini duyurdu.

Dolandırıcıların ve kişisel verileri çalabilecek kişi ve çetelere yönlendirilen linkleri fark eden siber güvenlik uzmanları bu konuda uyarılarda bulundu. Dünyanın önde gelen teknoloji haber platformlarından TechRadar’da yer alan haberde, “İnsanlar yapay zekaya daha çok güvenmeye başlarken bu ortamlar, internet kullanıcılarının zararlı yazılım yüklemesi konusunda kusursuz bir ortam yaratıyor. Bunun son durağı da Google Bard’ın chatbot’u. Bu platform, reklam adı altında zararlı yazılım yüklenmesine sebep olabilir” denildi.

HARF HATALARINA DİKKAT EDİN

Haberde, “Platformdaki reklamlar güvenli gibi gözüküyor fakat tıklanıldıktan sonra Google’ın resmi sayfaları yerine virüs dolu internet sitelerine yönlendirilebilir” denildi. Bir güvenlik şirketindeki yetkililerin fark ettiği bu durumda gramer hataları ve yazım yanlışlıklarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Haberde, “Bu tür ilanlara tıklayanlar Google’ın sitesi yerine Dublin merkezli bir şirkete yönlendiriliyor. Araştırmacılar henüz doğrulamadı ama bu tür internet siteleri kişisel verileri ele geçirebilir” ifadesi kullanıldı.
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