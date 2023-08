Ahirzamanda çıkacak olan Kahtani kimdir?

İŞTE VİDEODA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR









- Kahtani, kureyşlilere ve ehlibeyte odaklanmamak gerektiğini, başka bir kişinin de ortaya çıkabileceğini simgelemektedir.





- Kahtani’nin mehdi’den sonra ve deccal’ın ortadan kaldırılmasından sonra ortaya çıkacağı ifade edilmektedir.





- Kahtani, adaletle insanları yönetecek bir lider ve barış dönemini simgelemektedir.





- Bu bilgiler ışığında, kahtani’nin özellikleri ve zamanı hakkında farklı yorumlar yapılmıştır.





- Meydana gelecek olaylara bağlı olarak kahtani hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir.





Hadislerde ilerde ortaya çıkacak bazı kişilerden haber verilir. Deccal ve Süfyan gibi olumsuz kişilikler anlatıldığı gibi hakkında az bilgi bulunan Cahcah ve Kahtani gibi bazı şahsiyetler de tasvir edilir. Bu videoda Kahtani ve Cahcah konusu ele alınmıştır.



HADİSLER





1. Hadis





''Kahtan'dan insanları asası ile yöneten bir adam çıkmadıkça kıyamet kopmaz''

Buhari, hadis no. 3256; 6584; Müslim hadis no. 5182; Ahmed b. Hanbel, hadis no. 9037



2. Hadis



Abdullah b. Amr b. el-As, Kahtan'dan bir kral çıkacağını söylüyordu. Muaviye bunu işitince kızdı ve hutbeye çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi: ''Sizden bazılarının Allah'ın Kitabı'nda olmayan, Allah Resulü'nden (s.a) nakledilmeyen sözler söylediği bana ulaştı. Bu kişiler cahildir; sizi insanları yoldan çıkaran asılsız bir takım hayallerin peşinden gitmekten sakındırırım. Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini duydum: 'Bu iş (halifelik) dini emirleri hakkıyla yerine getirdikleri sürece Kureyş'tedir. Kim onlara düşmanlık ederse Allah onu yüzüstü süründürür''.



Buhari hadis no. 3239; 6606; Ahmed b. Hanbel, hadis no. 16249



3. Hadis





Allah Resulü (s.a) buyurdu ki: ''Benden sonra halifeler olur, daha sonra emirler onlardan sonra melikler en son da zorbalar yönetici olur. Daha sonra ehl-i beytimden bir adam çıkar yeryüzünü daha önce zulümle doldurulduğu ölçüde adaletle doldurur. (Tüm zülümleri ortadan kaldırır) Sonra da Kahtani yönetici olur. Beni Hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki Kahtani de Mehdi'den daha aşağı derecede değildir''.



Taberani, Mu'cemu'l-kebir hadis no. 18372.



4. Hadis



''Cehcah denilen bir adam kral olmadıkça günler ve geceler bitmez (kıyamet kopmaz)''

Müslim, hadis no. 5183



- Peygamber Efendimiz, gelecekte ortaya çıkacak önemli şahıslardan bahsederken kahtani ismini de anlatmıştır.