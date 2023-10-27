Rusya’nın elinde istihbarat bilgileri mi var?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan uyarının bir benzerini Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev yaptı.

Medvedev, ‘’Gazze’deki operasyonun çok ciddi ve kanlı sonuçları olacak’’ uyarısında bulundu.





İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı artarken, Rusya’dan İsrail’e Gazze’ye planladığı kara harekatına ilişkin uyarı niteliğinde bir açıklama daha geldi.





Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu hâlâ ertelediği gerçeğine aldanmama çağrısında bulundu.





Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Medvedev, İsrail’in Gazze’ye planladığı kara harekatına dikkat çekerek "Operasyon çok ciddi ve kanlı sonuçlarla gerçekleşecek" diye yazdı.





Medvedev ayrıca bu "karşılıklı şiddet sarmalının" uzun yıllar devam edeceğini düşündüğünü belirtti.





Bu bağlamda, Filistin'in bölünmesine ilişkin uzun süredir var olan planın ve Orta Doğu'daki çatışmayı çözmek için tasarlanan diğer kabul edilen BM belgelerinin neden uygulamaya başlamadığını merak ettiğini söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı, ABD’nin para vererek uzaktan 'başkasının savaşını devam etmesine yardımcı olduğuna dikkat çekti.





Medvedev’in bu açıklaması akıllara Rusya’nın elinde bazı istihbarat bilgileri mi var sorusunu getirdi.





Çünkü daha önce ise Rusya’nın önde gelen ruhani liderleriyle bu konuda konuşan Devlet Başkanı Putin, “Aynı zamanda, bazı güçlerin gerilimi daha da artırma, mümkün olduğu kadar çok ülke ve halkı çatışmanın içine çekme, bunları kendi bencil çıkarları için kullanma, sadece Ortadoğu’da değil çok ötesinde de gerçek bir kaos ve karşılıklı nefret dalgası başlatma girişimlerini görüyoruz. Bu amaçla milyonlarca insanın milli ve dini duygularıyla oynuyorlar. Üstelik deyim yerindeyse bu politika uzun süredir, mevcut krizden çok öncesinden beri uygulanıyor" açıklamasını yapmıştı.