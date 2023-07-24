Rusya Odessa’ya saldırmaya devam ediyor

Saldırıda ayrıca altı evle bir apartmanın tahrip olduğu da kaydedildi.



Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında dört çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaralandığını açıkladı.



UNESCO dünya mirası listesinde yer alan kent merkezindeki meydanda yer alan Odessa’nın en büyük tarihi kilisesi de saldırıdan büyük oranda zarar gördü.



Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinden bu yana Odessa’yı insansız hava araçları ve füzelerle vuruyor.



Odessa’daki limanlar Ukrayna tahılının ülkeyi terk ettiği limanlardı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıları kınadı ve karşılık verileceğinin mesajını verdi.



Zelenski, Twitter mesajında, “Rus şeytanı için gerekçe yok, her zaman olduğu gibi bu şeytan kaybedecek. Karşılığı hissedecekler” ifadelerini kullandı.



Putin: “Ukrayna’nın karşı saldırısı başarısız”



Bu arada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin St. Petersbug’da Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’yla görüştü.



Putin görüşmede Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu söyledi.



Ukrayna uzun süredir beklenen karşı saldırısına geçen ay başladı ancak Rus güçleri karşısında çok az bir ilerleme sağladı.