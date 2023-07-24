Uçan arabalar yollara çıkıyor

Uçan araba üretimi yapan California Merkezli Alef Aeronautics şirketi “Model A” ismini verdikleri araç için Amerikan Federal Havacılık Dairesi’nden, sergi, araştırma ve geliştirme gibi sınırlı amaçlara izin veren “Uçuşa Elverişlilik Sertifikası” almayı başardı. Testler başarılı geçerse yakın gelecekte hem yolda hem de havada gidebilen bir elektrikli araç gökyüzünde trafiğe çıkmış olacak.





Şirketin CEO’su Jim Dukhovny, ayrıca arabanın çoğunlukla yollarda kalması için tasarlandığını, ideal olarak yalnızca belirli engellerden kaçınmak ve kısa mesafeler için havada seyahat ettiğini vurguluyor.









Aslında “Uçuşa Elverişlilik İzni” ilk defa Alef’e verilmedi. Amerikan Federal Havacılık Dairesi bu izni 2022 yılında Samson şirketinin ürettiği Switchblade isimli uçan spor araba için de vermişti.Alef’in ürettiği Model A, hem yolda hem de havada çalışabiliyor, normal bir araba gibi görünüyor ve diğer otomobillerin yanına park ediliyor.Alef’in CEO’su Jim Dukhovny, "Bir geleneksel araba, araba gibi görünüyor, araba gibi kullanılıyor, araba gibi park ediyor ve bu araç için kalkışa, dikey kalkışa izin verildi. Yani, bir geleneksel araca ve üstelik elektrikli, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından Federal Havacılık İdaresi aracılığıyla dikey kalkış için sınırlı amaçlarla izin verildi. Bu, en azından bir hükümet tarafından uçan arabaların artık tanındığı anlamına geliyor" diyor.Dukhovny, “Yolda giden bir arabayı düşünün. Yukarı çıkıyor ve sonra yolcu tarafınız alt kanat oluyor ve sürücü tarafı üst kanat oluyor ve bu şekilde dönüyor. Çok etkili bir uçuş” diyor.Dikey kalkış ve iniş yapabilen araç, 321 kilometre yol mesafesi ve 177 kilometre uçuş menziliyle bir veya iki yolcu taşıma kapasitesine sahip. “Model A”, çoğu eyalette yasal hız sınırı gibi kısıtlamalara tabi tutulacak bir “Düşük Hızlı Araç” olarak kategorilendiriliyor.Şirketin CEO’su Dukhovny’e göre testler başarılı geçse bile Model A’nın yaygınlaşması kısa zamanda olmayacak. Model A’nın halka arz edilebilmesi için ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi standartlarını da karşılaması gerekiyor. Şirket, araçların teslimi için müşterilerine 2025 yılını işaret ediyor. Uçan arabanın ön satış fiyatı ise 300 bin dolar. Ön siparişi verilen araç sayısının en az 834 olduğu belirtiliyor.