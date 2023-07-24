Muson yağmurlarında en az 30 ölü, 70 yaralı, onlarca kayıp

Afganistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 30 kişi yaşamını yitirdi.



Taliban idaresi altındaki ülkede Afet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Şefi Rahimi, ölümlerin 26'sının Kabil'in doğusundaki Meydan Vardak vilayetinin Jalrez ilçesinde gerçekleştiğini dile getirdi.



Sözcü Rahimi, şiddetli muson yağmurlarının çoğu topraktan inşa edien yüzlerce evi yerle bir ettiğini söyledi.



Diğer dört can kaybının başkent Kabil'de meydana geldiğini aktaran sözcü, 70'in üzerinde kişinin yaralandığını ve en az 40 kişinin de hala kayıp olduğunu aktardı.



Dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan resmen Taliban hükümeti sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afetzedelere gerekli yardımların sağlanması için ilgili tüm birimlere talimat verildiğini ifade etti.



Mücahid, yerel ve uluslarası yardım örgütlerine selzede ailelere yardım etmeleri çağrısında bulundu.



Meydan Vardak valiliği de, yüzlerce evin hasar gördüğü ya da yıkıldığı ve kayıp kişilerin de yıkılan evlerin enkazı altında olduğuna inanıldığını bildirdi.



Seller nedeniyle yüzlerce hektar tarım arazisinin sular altında kalarak tahrip olurken Kabil ile Bamyan vilayetleri arasındaki karayolu da sel nedeniyle ulaşıma kapandı.