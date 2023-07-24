Yasa dışı göçmen akışı tüm ülkelere zarar veriyor

"Para karşılığında insan hayatı takası"

İnsan hakları örgütleri ise zirveyi, Avrupa Birliği'nin "para karşılığında insan hayatı takası" olarak değerlendiriyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yasa dışı göçmen akınının Akdeniz'deki tüm ülkelere zarar verdiğini belirterek ulusları insan kaçakçılarına karşı birlikte mücadeleye çağırdı.Meloni, daha önceki sert söyleminin aksine, "Avrupa ve İtalya'nın göçe ihtiyacı olduğu için" hükümetinin yasal yollardan daha fazla insanı kabul etmeye açık olduğunun da altını çizdi.Düzensiz göçle ilgili Roma'da düzenlenen uluslararası konferansta konuşan İtalyan lider, "Kitlesel yasa dışı göç hepimize zarar veriyor. Bundan, en kırılgan (sığınmacılar) olanların sırtından zenginleşen ve güçlerini hükümetlere karşı bile kullanan suç grupları dışında hiç kimse fayda sağlamıyor." ifadelerini kullandı.Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile bakan seviyesinde katılımın gerçekleştiği bir günlük konferans, İtalya'yı, Akdeniz ülkelerini doğrudan etkileyen sorunların çözümünde lider konumuna oturtmayı amaçlıyor.Roma'daki zirve, İtalya hükümeti tarafından bir "Meloni girişimi" olarak sunuluyor.Ülkeler arasında çeşitli ortaklıklar kurmayı amaçlayan konferansta AB'nin yanı sıra Tunus, BAE, Kıbrıs ve Libya ve gibi ülkelerden temsilciler de yer alıyor.Geçen yıl ekim ayında iktidara gelen aşırı sağcı, popülist hükümete liderlik eden Meloni, kitlesel göçü durdurma ve insan tacirleriyle mücadele çabalarına diğer ülkeleri de dahil etmeye çalışıyor.Konferansın hedefinin Afrika'daki kalkınmayı "yağmacı olmayan, uzun vadeli ortaklıklarla ve karşılıklı saygıya dayalı" bir şekilde desteklemek olduğunun altını çizen İtalyan lider, Avrupa'ya özeleştiride bulundu:"Batı, yardım etmekten çok ders vermekle ilgilendiği izlenimini verdi ve bu muhtemelen stratejik konularda (çözüm odaklı) ilerleme kaydetmeyi daha da zorlaştırdı."Roma yönetimi, temmuz ayı başında yaptığı bir açıklama ile, AB vatandaşı olmayanlar için 2023-2025 yılları arasında 452 bin yeni çalışma vizesi vermeyi taahhüt etmişti.Keza bu rakamın 2025 yılında kademeli olarak 165 bine çıkarılacağı sözü verilmişti.Covid-19 salgını başlamadan önce, (2019 yılında) İtalya sadece 30 bin 850 kişiye çalışma vize vermişti.Ancak İtalya'ya yasa dışı gelişlerde bu yıl gözle görülür bir artış yaşanıyor.Zira 2022'nin aynı döneminde yaklaşık 34 bin kişi karaya çıkarken, 2023'te, sene başından bu yana 83 binden fazla kişi İtalya'ya ulaştı.Bu arada konferansta düzensiz göçle mücadelenin dışında enerji konusu da öne çıkıyor.Zira Avrupa, Rusya'nın yerini daimi olarak alabilecek potansiyel kaynaklara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.Zirve, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meloni ve Ursula von der Leyen'in de yer aldığı bir toplantıda "kapsamlı stratejik ortaklık" için bir mutabakat zaptı imzalamasından bir hafta sonra gerçekleşiyor.Mutabakat zaptında Tunus'un ekonomisinin yeniden canlandırılmasına katkı sağlamak üzere bu ülkeye yaklaşık 1 milyar euro verilmesini öngörüyor.Said her ne kadar daha önce "Avrupa'nın sınır bekçisi olmayacağız" dese de son aşamada Brüksel'in teklifini kabul etti.Roma Konferansı, insan hakları savunucuları tarafından bundan sonra olacaklar için bir yol haritası ve Avrupa'nın, sığınmacı yükünü "Afrika'nın omuzlarına yüklemesi" şeklinde değerlendiriliyor.