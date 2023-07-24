İspanya'da erken seçim sonuçları: Sandıktan 'belirsizlik' çıktı

Muhafazakar Vox 2019'daki başarısını tekrarlayamadı

İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerde PP ve PSOE liderlerinin hükümet başkanı olarak yemin etmesi için yeterli sandalyeyi elde edememesi nedeniyle ülke yönetimi çıkmaza sürüklenebilir.









Büyük olasılıkla yeni bir seçim





İspanya'da erken genel seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili belirsizlik oluştu.Muhafazakar Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox partisinden oluşması beklenen sağ blok 169'da, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar adında birleşen sol blok ise 153 sandalye kazanabildi; her iki blok da mutlak çoğunluğa erişemedi.PP lideri Alberto Nunez Feijoo seçimleri kazandı ancak 2019'dakinden daha kötü bir sonuç elde eden aşırı sağ Vox ile koalisyon hayalleri suya düştü.Oyların yüzde 94,97'sinin sayılmasıyla PP 136 sandalye -dört yıl öncesine göre 47 fazla-, Vox ise 33 sandalye -19 eksik- kazanarak Temsilciler Meclisi'nde toplam 169 sandalye elde etti.Bu rakam, Navarre bölgesel partisi UPN ve Kanarya koalisyonu Coalición Canaria milletvekillerinin varsayımsal katkılarıyla bile, yeni bir hükümet kurmak için gereken 176 sayısına ulaşamadıkları göz önüne alındığında, hükümeti kurmalarına yetmiyor.Sol blok, 122'si PSOE'den olmak üzere 153 milletvekili kazandı; Pedro Sanchez, mitinglerden çok medyada yapmayı tercih ettiği riskli kampanyanın ardından yerini korudu ve Yolanda Diaz'ın 15 partiden oluşan koalisyonu Sumar'dan 31 milletvekili kazandı.Ancak Sanchez'in yürütmenin başı olarak konumunu yeniden teyit etmesi, Katalan bağımsızlığını savunan Carles Puigdemont'un partisi Junts'un desteğine bağlı olacak.Zira diğer Katalan bağımsızlık yanlısı parti ERC, bu genel seçimlerde yaşadığı gerileme nedeniyle altı sandalye kaybetti.ERC'nin yedi sandayeye düşerek kan kaybetmesi, Pedro Sanchez'i desteklemesinden kaynaklanıyor.Bir diğer sürpriz sonuç ise milliyetçi EH Bildu'nun Bask Bölgesi'nde lider parti olmaya yaklaşması oldu.Sol cephenin 176 sandalyeye ulaşmak için toplam 23 milletvekiline daha ihtiyacı var ve parlamentodaki geleneksel müttefikleri ERC, Bildu, PNV ve BNG (hepsi bölgesel partiler) birlikte 19 sandalyeye sahipler.Dolayısıyla Pedro Sánchez'in göreve başlaması Junts'un vereceği karara bağlı olacak.Belçika'da yaşayan Katalan eski başkanı, seçim kampanyası başlamadan önce partisinin ne Sanchez'i ne de Feijoo'yu destekleyeceğini söylemişti.Bu durumda hükümet kurulmasıyla ilgili bir belirsizlik söz konusu.Bu sonuçlarla parlamentoda Pedro Sanchez'in başbakanlık koltuğunda kalmasını sağlayacak ya da yeniden sandığa gitmeye yol açabilecek bir kilitlenme yaşanması öne çıkan iki büyük olasılık.