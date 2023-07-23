Galatasaray Icardi ile sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını üç futbolcu ile güçlendirdi. Cedric Bakambu’ya imza attıran, Wilfried Zaha’yı İstanbul’a getiren Galatasaray, Mauro Icardi’yi de kadrosuna kattı.





Daha önce hem Paris Saint-Germain (PSG) hem de Mauro Icardi ile üç hafta önce anlaşmaya varan Galatasaray, Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara’nın sağlık sorunları nedeniyle transferi sonlandırmamıştı. Ancak alınan bilgiye göre Galatasaray, Mauro Icardi ile üç yıllık sözleşme imzaladı.





Galatasaray, bu transfer için Paris Saint-Germain’e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.





Sarı-kırmızılı ekibin Mauro Icardi transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.