Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de kritik oylama: Muhalefet yeterli oyu bulmadı /23 Temmuz 2023 23:20

CHP’de kritik oylama: Muhalefet yeterli oyu bulmadı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazlarının ele alındığı toplantıda, değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi.

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CHP'de seçim sonrası yaşanan ‘Değişim' tartışmaları sürerken, değişim isteyenler örgütte yapılan görevden almalar için Parti Meclis'i toplantısında güç yarışına girdi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te toplanan Parti Meclisi gece geç saatlere kadar sürdü.

Değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi.
ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADILAR

Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken üçte iki çoğunluğu yani 41 oyu bulamadı ancak salt çoğunluk olan 31'e ulaştı.


GÖREVDEN ALMA KESİNLEŞTİ

Tüm il ve ilçe başkanlıklarının göreve iade talebi reddedildi. Böylece MYK'nın görevden alma işlemi kesinleşti.

İŞTE OYLAMANIN SONUCU

Oylama sonucu, Ağrı: kabul 30 ret 31, Muş: kabul 31 ret 30, Mardin: kabul 31 ret 28 çekimser 2, Kayseri: kabul 28 ret 33, Beykoz: kabul 26 ret 35 olarak gerçekleşti.
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