Müzik dünyasında yapay zeka endişesi

“Ghostwriter977” adlı kullanıcının sesi, tıpkı ünlü müzisyenler Drake ve The Weeknd'e benziyor.



İsimsiz bir TikTok kullanıcısının paylaştığı “Heart on my Sleeve” adlı şarkı, sözlerinden temposuna ve seslendirenlere kadar her yönüyle yapay zeka tarafından yazıldı. Müzik tutkunları yapay zekanın bu yeteneğine hayran kalsa da müzik sektöründen şikayet sesleri yükselmeye başladı.

Uzmanlara göre yapay zekanın şarkı yazması zor bir iş değil.



Londra Sanat Üniversitesi’nden Rebecca Fiebrink, ”Bilgisayarların sesin altında yatan temelin örüntüsünü anladıktan sonra The Weeknd'in sesine benzeyen bir ses ortaya çıkarmak için şarkıcıdan çok da fazla veri almanıza gerek yok” diyor.



Drake ve The Weeknd'i temsil eden dünyanın önde gelen müzik şirketi Universal Music Group, sanatçıların müziğini koruma gerekliliğini öne çıkaran bir açıklama yaptı. Birçok platform, “Heart on my Sleeve” şarkısını kataloglarından çıkardı.



Ancak uzmanlara göre yapay zeka ile gerçekleştirilen bu gibi deneyler sadece bir başlangıç.



Stanford Üniversitesi’nden Ge Wang, “Diş macununu tüpün içine geri koyamazsınız. Yapay zekayla var olmanın en iyi yolunu öğrenmek zorundayız” diyor.



Stanford Üniversitesi'nde müzik ve yapay zeka dersleri veren Wang, yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesi karşısında kaygılı.



Wang, ”İletişim kurma, çalışma, yönetme biçimlerimiz tehdit altında. Nasıl sanat yaptığımız da öyle” ifadelerini kullanıyor.



Rebecca Fiebrink de müzik sektörünün yapay zeka ile nasıl savaşacağı ya da bu teknolojiyi nasıl kullanacağına karar vermesi gerektiğini düşünenlerden.



Fiebrink, ”Müzik sektörü, yapay zekayla üretilen ve pek fazla insan dokunuşu içermeyen şarkıları piyasaya sürerek bunlardan nasıl para kazanabileceğine ve sanatçılara para ödememeye mi karar verecek?” sorusunu gündeme getiriyor.



Müzisyen Grimes, başkalarının kendi sesini kullanarak müzik yapmasını sağlayacak bir yapay zeka ses yazılımını piyasaya sürdü. Grimes, kendi sesi ve yapay zeka ortaklığından elde edilecek gelirin yarı yarıya paylaşılması önerisi getirdi.