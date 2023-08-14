Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Türk yük gemisine ateş açtı /14 Ağustos 2023 08:04

Rusya Türk yük gemisine ateş açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İzmail Limanı'na hareket eden Palau bayraklı Sukru Okan adlı gemiye Karadeniz'de uyari ateşi açıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov'un Palau bayraklı Sukru Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığını ve gemiyi durdurduğunu açıkladı. Ukrayna’nın İzmail Limanı'na hareket ettiği iddia edilen gemiye yasak kapsamına giren bir yük taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla durması yönünde önce uyarı yapıldığı, ancak buna tepki vermediği, bunun üzerine uyarı ateş açılarak durdurulduğu haber verildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, geminin denetimi için yerel saatle 6.40'da dur sinyali yollandığı, buna tepki vermeyince otomatik silahla uyarı ateşi yapıldığı, bunun üzerine geminin durduğu belirtildi. Açıklamada, daha sonra Rus denetim ekiplerinin helikopterle gemiye indiği, çalışmalarını yürüttüğü, daha sonra da hedef limanına gitmesine izin verildiği bilgisi yer aldı.

Tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesinden bu yana, Rusya, Karadeniz üzerinden yapılan Ukrayna bağlantılı nakliyatları bloke ediyor. Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan anlaşmanın Rusya tarafından sonlandırmasının ardından Moskova, Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri yük taşıyan gemi olarak nitelendirip ona göre hareket edeceğini açıklamıştı.

Vesselfinder adlı deniz taşımacılığı takibi yapan sitenin verilerine göre Sukru Okan isimli yük gemisi, bu sabah Kartal'dan yola çıktı ve öğlen saatlerinde Bulgaristan karasularına ulaştı. Yine Vesselfinder'e göre Sukru Okan adlı yük gemisinin hedef limanı Ukrayna'nın İzmail limanı değil Romanya'nın Sulina limanı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Türk yük gemisine ateş açtı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:54