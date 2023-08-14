Trump hakkında dördüncü iddianame geliyor

Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis daha önce yaptığı açıklamada, iki buçuk yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve artık hazır olduklarını belirterek Ağustos ayı sonuna kadar iddianamenin açıklanmasının olası olduğunu söylemişti.









Yoğun önlemler iddianame beklentisini arttırdı





Fulton County’de iddianame beklentisi öncesinde geçen haftadan bu yana güvenlik önlemleri arttırıldı. Mahkeme binasına çıkan bazı yollar kapatıldı, mahkemeye yakın noktalara araç park edilmesi de yasak.





Önlemlerin fiziksel olarak daha görünür hale gelmesi iddianame beklentisini de yükseltmiş durumda.





Trump bölge savcısını hedef aldı: “Atlanta’daki genç ırkçı kadın”

Donald Trump iddianame öncesinde Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis’i hedef almaya başladı.





Salı günü New Hampshire’da miting düzenleyen Trump 52 yaşındaki Demokrat siyah savcı için “Atlanta’da genç bir kadın, genç bir ırkçı” ifadelerini kullandı.





Savcı Willis’in ofisinden Trump’ın eleştirileri konusunda yanıt ya da iddianamenin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir yorum gelmedi.





Eski ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington’da 2020 seçimi sonucuna müdahale iddiasıyla açılan dava, Florida’da konutunda bulunan gizli belgelere ilişkin Miami’de görülen dava ve New York’ta da eski erotik film yıldızı Stormy Daniels’a Trump’la ilişkisi konusunda seçim kampanyası sırasında sessiz kalması için yapılan ödemenin örtbas edilmesi amacıyla şirket kayıtlarıyla oynamakla suçlandığı davayla karşı karşıya.





Eski ABD Başkanı Donald Trump bu üç iddianamede de kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.





Donald Trump üç soruşturmayı yürüten yetkililer ve savcıları da sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarda hedef aldı.





Eski ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanlarının Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonuçlarına yasa dışı şekilde müdahale edip etmediğine ilişkin soruşturmada iddianame bekleniyor. İddianamenin açıklanması öncesinde Fulton County'de güvenlik önlemleri arttırıldı, 7 Ağustos 2023.





Eski ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanlarının Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonuçlarına yasa dışı şekilde müdahale edip etmediğine ilişkin soruşturmada iddianame bekleniyor. İddianamenin açıklanması öncesinde Fulton County'de güvenlik önlemleri arttırıldı, 7 Ağustos 2023.





Georgia’daki soruşturma nasıl başlamıştı?





Georgia’da açılan soruşturmanın temelini 2 Ocak 2021 günü Trump’ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı bir telefon görüşmesi oluşturuyor.





Sözkonusu görüşmede Trump’ın eyaletteki seçim yetkililerinin eyalette Demokrat rakibi Joe Biden’ın önüne geçmek için ihtiyacı olan “11,780 oyu bulmasına yardım etmesi” imasında bulunduğu biliniyor.





Soruşturmada yaklaşık 20 kişinin suçlamaların hedefi olabilecekleri konusunda bilgilendirildiği belirtiliyor.





Georgia soruşturması yalnızca Trump’ı değil aynı zamanda 2020 seçimi sürecinde kendisine danışmanlık yapmış olan avukatı Rudy Giuliani gibi isimleri de kapsıyor.





Trump yanlısı seçici kurul üyelerinin devreye alınması planının parçası olan bazı isimlerin de iddianamede hedef alınabileceği belirtiliyor.





Hukuk uzmanlarına göre Fulton County Bölge Savcısı Willis, seçim dolandırıclılığı komplosu ya da seçimin bütünlüğüne zarar vermeye yönelik koordineli bir plan hazırlamak suçlaması getirmeye hazırlanıyor olabilir.





Eyalet düzeyindeki suçları af yetkisi yok





Donald Trump başkent Washington’da seçim sonucuna müdahale iddiasıyla açılan ya da Florida’nın Miami kentinde gizli belge soruşturması sonrası açılan davalarda suçlu bulunursa, 2024 seçimini kazanması halinde, teorik olarak kendini affedebilir.





Ancak başkanların eyalet davalarında kesinleşen suçları affetme gibi bir yetkisi bulunmuyor.





Hatta Georgia yasalarına göre af ancak bir cezanın tamamlanmasından beş yıl sonra mümkün olabiliyor.





Bir cezanın affı da eyalette oluşturulan bir komisyonun onayını gerektiriyor.

Savcının Ağustos ayının ilk üç haftasında personelinin çoğunun ofis yerine evden çalışmaları talimatı verdiği, bu dönemde büyük jürinin buluştuğu günlerde yargıçlardan duruşma düzenlememelerini istediği de biliniyor.Ancak iki tanığa büyük jüri önünde ifade vermeleri için bildirimin henüz gitmemiş olması büyük jürinin haftaya buluşabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.Soruşturma kimleri kapsıyor?