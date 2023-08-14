Hawaii’deki yangında can kaybı sürekli artıyor: Yüzlerce kişi de kayıp

2018’de California’daki orman yangınlarında 85 kişi yaşamını yitirmişti.



1918’de de Minnesota ve Wisconsin’deki yangınlarda 453 kişi hayatını kaybetmişti.



Yetkililer can kaybı sayısının 93’e yükseldiğini açıklarken, Hawaii Valisi Josh Green hayatını kaybedenlerin sayısının önemli oranda artabileceğini belirtti.



Maui’de hala yüzlerce kişi kayıp.



Yetkililer bedenleri bulma ve kimlikleri tespit etme çalışmalarının hala ilk aşamalarında olduğunu hatırlatıyor.



Vali Green, yangınların Hawaii’nin karşılaştığı en büyük doğal felaket olduğunu söyledi.



Maui’de orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da hala bazı bölgelerde devam ediyor.



Gönüllüler barınaklarda kalanlara gıda, tıbbi yardımda bulunuyor.



Yangınlarda 2 binden fazla yapının yıkıldığı ya da zarar gördüğü belirtiliyor.



Bu yapıların çoğu Maui’nin kıyı bölgesi Lahaina’daydı.



FEMA, Lahaina’nın yeniden inşasının 5,5 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.



Yetkililer evlerini kaybedenler için 1000 otel odasının ayarlandığını belirtirken, 1400 kişinin barınaklarda olduğunu kaydetti.



FEMA Direktörü Deanne Criswell, 150 FEMA görevlisinin alanda olduğunu ve önümüzdeki günlerde daha fazla arama ekibinin bölgeye geleceğini söyledi.



Başkan Joe Biden yaşananların ardından federal yardımların Hawaii'ye daha kolay ulaşması için afet bölgesi ilanında bulunmuştu.