Samanyolu Haber /Dünya / Şam yakınındaki cephaneliklerde büyük patlama /14 Ağustos 2023 07:21

Şam yakınındaki cephaneliklerde büyük patlama

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, başkent Şam’ın batısında İran yanlısı milis gruplarının askeri depolarında patlama meydana geldiğini bildirdi.

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Patlamanın olduğu depolarda füzelerin olduğu aktarılırken, bunun bir İsrail saldırısı olabileceği konusunda şu ana kadar kesin kanıtlar olmadığı kaydedildi.

Suriye devlet medyası, başkent yakınlarında patlama duyulduğunu teyit etti ancak can ve mal kaybı konusunda detay paylaşmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı son 12 yıldır Suriye'de belirli aralıklarla İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara hava saldırıları düzenliyor.

İsrail, İran ve Hizbullah’la bağlantılı milislere yönelik saldırıları konusunda genelde açıklama yapmıyor.

İran yanlısı gruplar, Rusya ile birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en önemli müttefiki olarak görülüyor.

Hizbullah ve Tahran yanlısı Iraklı gruplar, Suriye'nin doğu, güney ve kuzeyinde bazı bölgelerde ve başkentin çevresindeki banliyölerde kontrolü elinde tutuyor.
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