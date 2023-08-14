İsrail: Riyad, Kudüs'te Filistinliler için temsilcilik açamaz

Riyad, diplomatik temsilci atayarak Filistinlilere 'sizi unutmadık' mesajı veriyor





'Suudi Arabistan ile normalleşme karmaşık ama imkansız değil'





"Filistinlilerin barışın önünde bir engel olmadığını kanıtladık." diyen Cohen, Filistin konusunun Suudi Arabistan ile normalleşmeyi engelleyecek bir mesele olmadığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme şartı: Filistin devleti

Son dönemde İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile normalleşmeye ilişkin açıklamalarını artırırken, Suudi Arabistan, daha önce birçok kez iki ülkenin normalleşmesi için Filistin meselesinin çözümünü şart koşmuştu.