Samanyolu Haber /Dünya / İran'da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü /14 Ağustos 2023 07:15

İran'da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü

İran'ın Şiraz şehrinde bulunun Şii Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Devlet haber ajansı IRNA tarafından "terör eylemi" olarak tanımladığı saldırının sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi.

Saldırganların iki kişi olduğu ve saldırı sonrasında birinin yakalanırken diğerinin kaçtığı bildirildi.

İran'da IŞİD'in üstlendiği 13 kişinin öldüğü türbe saldırısı: 2 kişi idam edildi
Geçen yıl ekim ayında yine bu türbeye düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerden iki temmuz ayında idam edilmişti.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı, en az yedi kişinin yaralandığını ve bölgedeki dükkanların kapatıldığını söyledi. Devlet televizyonu, türbe alanının güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığını bildirdi.
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