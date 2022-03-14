Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde son durum! Ukrayna’dan yeni açıklama /14 Mart 2022 18:43

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde son durum! Ukrayna’dan yeni açıklama

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4’üncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 19'uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.

TEKNİK BİR ARA VERİLDİ

Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, “Müzakereler devam ediyor” dedi.
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