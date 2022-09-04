Rusya, Ukrayna’nın kayıplarını açıkladı

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.







Ukrayna askeri birliklerinin Mıkolayiv ve Krivorojskiy yönlerinde belirli alanlarda pozisyonunu koruma girişiminin başarısız olduğunu ileri süren Konaşenkov, bir günde Ukrayna ordusunun 23 tank, 27 askeri araç, 14 zırhlı araç, 9 ağır makineli silahlı pikap ve 230'dan fazla askerini kaybettiğini iddia etti.





Konaşenkov, Herson bölgesinde Sergeyevki civarında Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 2 Su-25 savaş uçağı ve Dnipro bölgesinde Novoselovka civarında 1 Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini kaydetti.





“100’DEN FAZLA ASKER ÖLDÜRÜLDÜ”

Yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Slavyansk yerleşim birimindeki Ukrayna ordusunun 95. Hava İndirme birliklerinin geçici konuşlanma noktasını vurduklarını aktaran Konaşenkov, burada 100'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.





Donetsk bölgesinde Kontstantinovka yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 93. Mekanize birliklerinin geçici konuşlanma noktasını da imha ettiklerini belirten Konaşenkov, burada da 120 civarında askerin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.





Bir gün içinde 53 topçu pozisyonunun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Voznesensk, Velikoye Artakovo'da, Zaporijya bölgesinde Orehov'da, Harkiv'de Melovaya'da, Donetsk bölgesinde Kurahovo ve Kramatorsk'ta toplam 6 mühimmat deposunu vurduklarını bildirdi.





Konstantinovka'da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarın yok edildiğini söyleyen Konaşenkov, farklı bölgelerde 3 Ukrayna insansız hava aracının da düşürüldüğünü ifade etti.





UKRAYNA’NIN TOPLAM KAYBINI DUYURDU

Konaşenkov, “Ukrayna'da bugüne kadar 286 uçak, 151 helikopter, 1867 insansız hava aracı, 372 hava savunma füze sistemi, 4 bin 776 tank ve zırhlı araç, 824 çok namlulu roketatar, 3 bin 366 obüs ve havan topu, 5 bin 250 askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.







